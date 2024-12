Magia di Adams da centrocampo: il Torino espugna Empoli

Serie A, la classifica

Magia di Adams, Empoli beffato

Primo tempo combattuto, con occasioni da ambo le parti. L'Empoli segna anche on Ismajli, ma Bonacina (all'esordio in Serie A) annulla per il fallo di Maleh su Milinkovic-Savic, che poi salva sui tentativi da fuori di Anjorin e Colombo. Dall'altro lato è il portiere dei toscani Vasquez a superarsi sui tentativi di testa di Ricci e Sanabria. Nella ripresa, l'Empoli riparte in avanti, ma fallisce subito un'incredibile occasione con Cacace, poi cresce il Toro, che al 70' va in vantaggio con l'incredibile conclusione dello scozzese Adams, che beffa Vasquez calciando dal cerchio di centrocampo. L'ex attaccante del Southampton poi sfiora la doppietta, con un'altra bella conclusione che si perde a lato di un nulla. Vani gli assalti finali dei toscani.

