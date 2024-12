Dove vedere Udinese-Napoli in tv? DAZN o Sky e orario

Archiviate le due sconfitte incassate contro la Lazio di Baroni, tra coppa e campionato, il Napoli di Antonio Conte fa visita all'Udinese di Kosta Runjaic in occasione della 16esima giornata del campionato di Serie A. Partenopei in cerca di riscatto dopo l'ultimo 0-1 con i biancocelesti, mentre i friulani sono reduci dalla vittoria maturata a Monza contro la formazione di Alessandro Nesta, che ha restituito entusiasmo e fiducia a Thauvin e compagni.