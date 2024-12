Dove vedere Juve-Venezia in tv? DAZN o Sky e orario

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Thiago Motta e il Venezia di Eusebio Di Francesco, protagoniste della sfida valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Bianconeri in cerca di continuità a pochi giorni dal pareggio interno con il Bologna e dalla splendida vittoria con il Manchester City in Champions League, mentre i lagunari hanno necessariamente bisogno di punti per allontanare la zona calda e abbandonare l'ultimo posto in classifica.