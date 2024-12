Udinese-Napoli diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

Al Bluenergy Stadium è il giorno di Udinese-Napoli , gara valida per la sedicesima giornata di Serie A . Gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia del pronto riscatto dopo le sconfitte in Coppa Italia e campionato contro la Lazio , i bianconeri di Kosta Runjaic , reduci dal successo per 2-1 a Monza , di continuità. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:45

Neres: "Preferisco giocare a destra"

Neres a Dazn: "Sono preparato, in allenamento ho dato il megli di me stesso. Conte non mi ha chiesto di specifico in settimana, solo di aiutare la squadra. Se mi piace giocare di più a destra a sinistra? Preferisco a destra con il piede invertito".

17:35

Inler: "Udinese-Napoli partita speciale per me"

Inler a Dazn nel pre partita: "Per me un'emozione speciale, sono state bene con entrambe le società e i tifosi. Sono contento di essere tornato in Italia. Sanchez ha sofferto tanto in questi mesi, per noi è fondamentale perché vuole sempre vincere"

17:25

Conte: "Oltre alla fisicità serve qualità"

Conte a Dazn nel pre partita: "L'Udinese. è una squadra molto fisica, dovremo fare la nostra partita e comandare il gioco, trovando le giuste soluzioni per fare gol. Siamo appena all'inizio della costruzione, oltre alla fisicità dobbiamo aggiungere qualità per essere ambiziosi. Neres? Sa benissimo cosa deve fare e quello che chiedo, le stesse di Kvara. Per me ha una grande chance e sono contento che inizi lui. Sanchez? Giocatore straordinario, vede cose che gli altri non vedono. Gli auguro il meglio"

17:20

La panchina del Napoli

A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Conte

17:15

La panchina dell'Udinese

A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè

17:00

La formazione ufficiale del Napoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

16:55

La formazione ufficiale dell'Udinese

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

16:45

Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale

Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale. Alle 18 il calcio d'inizio di Udinese-Napoli.

Bluenergy Stadium - Udine