Juve-Venezia diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

TORINO - Juventus e Venezia si affrontano all'Allianz Stadium per la 16a giornata di Serie A. L'ultimo successo in campionato dei bianconeri risale a oltre un mese fa, quando superarono per 2-0 il Torino nel derby della Mole. Dall'altra parte la formazione di Di Francesco ha messo da parte solamente 1 punto nelle ultime 5 gare di Serie A, sprofondando all'ultimo posto in classifica. Segui la gara in diretta.