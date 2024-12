Como-Roma diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

COMO - Lecce e Braga, nelle ultime due partite la Roma ha raccolto il massimo sia in campionato sia in Europa League e la cura Ranieri ha iniziato a dare i suoi frutti. Adesso il nuovo ostacolo è il Como di Fabregas e dell'ex Belotti che deve assolutamente tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. Segui in diretta il match.

17:03

+++ La formazione ufficiale della Roma +++

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka; Saud, Le Fée, Koné, Angelino; Saelemaekers,El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Ranieri.

17:00

Como-Roma è la partita di Belotti

Nonostante Belotti abbia segnato ben 6 reti in Serie A contro la Roma, non è andato in gol in nessuna delle ultime quattro sfide contro questa avversaria nella competizione. L’attaccante del Como ha giocato 45 gare con la maglia giallorossa tra il 2022/23 e il 2023/24, trovando un totale di appena 3 centri (0.07 gol a partita, propria peggior media con una singola squadra nella competizione).

16:50

Dybala può eguagliare Lukaku e Zapata

Dovesse andare a segno, Dybala troverebbe la rete contro la 18ª avversaria delle 20 attualmente presenti in Serie A, eguagliando Lukaku e Zapata tra i giocatori presenti nella competizione che hanno trovato la rete contro il maggior numero di squadre del torneo in corso.

16:40

Como-Roma, Ranieri raggiunge Mazzone

Nonostante 478 panchine in Serie A, tra il 1990 e il 2024, Claudio Ranieri non ha mai affrontato il Como nel massimo campionato italiano. La squadra lombarda sarà la 48ª avversaria del tecnico romano, che raggiungerà così Carlo Mazzone come allenatore con più squadre affrontate nella competizione.

16:30

I numeri di Como-Roma

Il Como ha vinto l’ultima sfida giocata contro la Roma (2-0 il 25 gennaio 2003 in Serie A, marcatori Music e Carbone), dopo che aveva perso tutte le precedenti cinque in campionato.

La Roma ha tenuto la porta inviolata in ben 8 delle 12 trasferte di Serie A giocate contro il Como, il 67%: record in percentuale tra le squadre affrontate almeno cinque volte fuori casa.

La Roma ha vinto tutte le ultime 6 gare di Serie A contro avversarie neopromosse, la sua serie di successi più lunga contro queste avversarie da gennaio 2021, quando arrivò addirittura a 26 (striscia in cui contribuì anche Claudio Ranieri, con due vittorie nel 2019).