Dove vedere Lazio-Inter in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo la vittoria in Europa League contro l'Ajax, la Lazio di Marco Baroni si rituffa in campionato per sfidare l'Inter del grande ex Simone Inzaghi nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. In campionato i biancocelesti sono reduci dalla vittoria per 1-0 al Maradona contro il Napoli, i nerazzurri, ko in Champions League in trasferta contro il Bayer Leverkusen, dal successo casalingo per 3-1 contro il Parma. Entrambe le squadre sono appiate a quota 31 punti in classifica: 6 in meno della capolista Atalanta. L'Inter deve però recuperare la partita sospesa contro la Fiorentina per il malore accusato da Bove.