Lazio-Inter diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

La sedicesima giornata di Serie A si chiude con il big match tra Lazio e Inter . Baroni contro Inzaghi per rimanere attaccati al treno delle prime, Atalanta e Napoli . 31 punti per entrambe, con i nerazzurri che dovranno recuperare la sfida contro la Fiorentina. All'Olimpico la grande sfida: aggiornamenti in tempo reale.

20:30

All'Olimpico l'omaggio a Sinisa Mihajlovic

A due anni di distanza dalla sua morte, l'Olimpico ha reso omaggio a Sinisa Mihajlovic: cori, foto e striscioni per il doppio ex di Lazio-Inter.

20:20

Inter, le parole di Marotta

Marotta nel pre partita: "Stasera sarà importante valutare la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando ma è ancora una fase interlocutoria. Nessuna squadra in fuga e nessuna pretendente. Noi dobbiamo dare delle risposte. Sarà una bella partita e noi possiamo fare una bella figura. Campionato e Champions? Nel nostro dna abbiamo l'obbligo di competere nel migliore dei modi in ogni torneo. Abbiamo l'obbligo di pensarlo, ma se ci sarà qualcuno più forte di noi ci toglieremo il cappello. Lautaro? Gli serve una bella prestazione per dare conforto sé stesso. Il nostro problema non sono tanto i gol, ma se il nostro capitano si aggiungesse alla lista dei goleador ci fa piacere".

20:15

Baroni: "Nessun segreto nella mia Lazio. Tutto l'ambiente è ambizioso"

Anche Baroni ha parlato a Dazn nel pre partita: "Nessun segreto nella mia Lazio. Ho trovato una squadra dedita al lavoro, fin da subito grande partecipazione. I ragazzi credono nel lavoro e siamo contenti. La strada è ancora lunghissima ma la squadra sta prendendo una forte identità. Gara di altissimo livello dove dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e la squadra lo sa. La scelta di Pedro è per non snaturarci nonostante giochiamo contro un avversario grandissimo dove è difficile trovare dei punti deboli. Quarto posto? Dall'inizio ci siamo dati l'obiettivo di migliorare la scorsa stagione e tutto l'ambiente è ambizioso. Ma sappiamo che dobbiamo guardare davanti a noi. Abbiamo alzato lo sguardo ma in questo momento è più importante continuare a lavorare".

20:05

Mkhitaryan: "Vogliamo vincere campionato e Champions"

Le parole di Mkhitaryan a Dazn: "Partita importante per il nostro percorso. Abbiamo analizzato la sconfitta in Champions League e pronti per vincere stasera. Vincere campionato e Champions? Giochiamo per vincere tutti e due, non posso dire che lo faremo ma il nostro obiettivo è quello di andare il più avanti possibile. Stasera dobbiamo giocare il nostro gioco e vedremo se riusciremo a vincere".

20:00

Zaccagni: "Scudetto? Presto per parlarne"

Zaccagni ha parlato nel pre partita: "Momento bellissimo e siamo contenti di ciò. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo, c'è un bell'entusiasmo. Scudetto? Presto per parlarne, pensiamo partita dopo partita e stasera vogliamo fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo la squadra più forte del campionato ma sappiamo che ce la possiamo giocare alla grande, il mister ci ha dato delle idee chiare".

19:45

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. All: Baroni

19:41

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi.

19:40

Lazio, quei segni particolari

19:30

Lotito: "Il mercato, lo scudetto, lo stadio e la chiesa a Formello"

19:20

Inzaghi: "Contro la Lazio non sarà mai una partita come le altre"

19:10

Tavares carica la Lazio: "Contro l'Inter una notte da ricordare"

19:00

Baroni-Inzaghi, è l’ora della verità

18:50

La probabile formazione dell'Inter

