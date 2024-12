Valori rose: crollo Roma, la Lazio è vicina. Il dato del Napoli è sorprendente

Rispetto a giugno 2024, quindi alla fine della scorsa stagione, l'aumento maggiore lo ha avuto nettamente la Juventus con un +154 milioni. Nel frattempo, infatti, i bianconeri hanno acquistato giocatori di valore come Koopmeiners, Douglas Luiz, Conceiçao e Khephren Thuram , anche se la classifica al momento non soddisfa del tutto la società. Tra le big seguono Atalanta (+79) e Lazio (+52), grazie all'ottimo cammino finora, oltre a Parma (+57) e Como (+50), rinforzatesi dopo la promozione in Serie A. Aumentano il loro valore anche Fiorentina (+38), Inter (+37), Venezia (+26), Empoli (+14), Verona (+11) e Milan (+6.5).

Roma e Napoli in calo

In fondo a questa classifica si trova il Monza, con un calo di 50 milioni per la perdita di giocatori importanti (Di Gregorio e Colpani) non sostituiti nella maniera migliore, e infatti è ultimo in campionato insieme al Venezia. Al penultimo posto c'è il Napoli (-33), un po' a sorpresa dato che è in piena corsa per lo scudetto. Al ribasso ha contribuito molto il trasferimento del bomber Osimhen al Galatasaray. La Roma è terzultima (-32), dopo i numerosi acquisti e le altrettante cessioni dell'ultima sessione di mercato. Deludono anche Torino (-19), Cagliari (-15) e Bologna (-14), che nonostante il cammino deludente in Champions ora in Serie A si trova in zona Europa.