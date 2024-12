Verona-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: 34 Perilli, 98 Magro, 4 Daniliuc, 23 Magnani, 12 Bradaric, 5 Faraoni, 82 Corradi, 21 Dani Silva, 29 Alidou, 25 Serdar, 20 Kastanos, 80 Cisse, 7 Lambourde, 14 Livramento, 35 Mosquera.

Indisponibili: Cruz, Frese, Harroui, Okou, Sishuba. Squalificati: -. Diffidati: Belahyane, Zanetti (all.)

La probabile formazione di Fonseca

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca

Allenatore: Fonseca A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez, 42 Terracciano, 55 Vos, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus- Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor.

Squalificati: - Diffidati: Fofana

Verona-Milan, la cronaca

Il Milan arriva dalla sconfitta con l'Atalanta e il pareggio contro il Genoa in campionato. Nel mezzo i tre punti contro la Stella Rossa in Champions League: la classifica dice ottavo posto con 23 punti, a meno otto dalla zona Champions. Dall'altra parte il Verona, dopo un periodo difficile, è tornata a vincere contro una diretta concorrente per la salvezza.