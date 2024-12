Serie A, la Champions vale oro: chi si qualificherà secondo l'algoritmo

La situazione di Milan e Juventus

Il caso dei rossoneri è emblematico: nei cinque mesi di stagione che restano, Fonseca ha bisogno almeno di 2 punti ogni 90’ per agganciare il treno dell’Europa che conta. Per raggiungere i 75 dell’anno scorso con Pioli (2° posto) gliene servirebbero 2,26: un ritmo da scudetto. Mica facile dopo aver già perso con Fiorentina, Napoli e Atalanta e lasciato per strada punti preziosi contro Torino, Parma, Cagliari e Genoa. Anche la Juve di Motta deve cominciare a correre: gli 1,75 punti a gara collezionati fin qui non basteranno; per mantenersi in linea di galleggiamento con i quarti posti delle scorse edizioni della Serie A, gliene servono da 1,86 a 2,27. Anche se non ha mai perso, la Signora soffre di pareggite ed è un malanno di stagione che certamente non aiuta: sono stati addirittura dieci i segni “X” nelle sue partite, nessun’altra in Europa ha avuto un percorso così a singhiozzo. La Lazio, sempre secondo Opta, ha più chance di arrivare quarta (46%) di quante ne abbiano Juve (39,3%) e Milan (11,5%).