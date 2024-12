Anticipi e posticipi Serie A: calendario, orari e dove vedere in tv fino alla 23ª giornata

La Lega Serie A ha reso note le date e la copertura televisiva per le giornate di campionato dalla 21esima alla 23esima, nel periodo tra metà gennaio e inizio febbraio. Juventus-Milan si giocherà sabato 18 gennaio alle 18, con Napoli-Juventus in programma nella giornata successiva per sabato 25 gennaio, sempre alle 18. Big match nella 23esima giornata: Roma-Napoli si giocherà domenica 2 febbraio alle 20:45, mentre il derby di Milano lo stesso giorno ma alle 18.