Verona-Milan diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

VERONA - Il Milan di Paulo Fonseca ha bisogno di tornare alla vittoria in Serie A che manca dallo scorso 30 novembre: nell'anticipo del venerdì della 17esima giornata e con la 'grana' Theo Hernandez , i rossoneri sfidano allo stadio 'Bentegodi' il Verona di Paolo Zanetti , tornato a respirare dopo aver battuto il Parma in trasferta nell'ultima uscita. Segui la diretta della partita .

20:47

1' - Inizia Verona-Milan

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Zanetti.

20:44

Verona e Milan in campo

Gialloblù e rossoneri entrano sul terreno di gioco del Bentegodi: pochi istanti di attesa e si parte!

20:42

Verona, Dawidowicz: "Dobbiamo stare concentrati e fare attenzione ai dettagli"

"Proviamo a lavorare sempre allo stesso modo, con lo stesso entusiasmo. Poi è più facile lavorare quando si vince. Dobbiamo stare più concentrati sui dettagli e guardare quello che possiamo fare meglio per la squadra". Così il difensore polacco dell'Hellas ai microfoni di Dazn.

20:38

Milan, Terracciano: "Non dobbiamo sottovalutare il Verona. Che emozione tornare qui"

Le parole del giocatore rossonero, ai microfoni di Milan Tv, ex di turno: "Ogni partita è fondamentale. È un campo che conosco bene. Abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa fare. Siamo tutti consapevoli che giocatore qua (Bentegodi, ndr) non è mai facile, anche in passato non lo è mai stato. Non c'è da sottovalutare niente". Sull'emozione di tornare a Verona, Terracciano dichiara: "Mi rende felice. Tornare qua è sempre una grande emozione per me. Ho tanti amici e familiari a guardare la partita oggi. Sarò molto felice".

20:35

Verona, Sogliano: "Gara difficile, Milan costretto a vincere"

"Per una squadra che si deve salvare si passano questi momenti, bisogna saper convivere con le sconfitte durante il campionato: a me sinceramente viene difficile. A Parma la squadra ha fatto una buona partita, stasera sarà difficile perché il Milan è in un momento in cui deve fare risultato. Ma anche a noi servono punti, sono sicuro che la squadra farà una prestazione attenta come a Parma", sono le parole del direttore sportivo gialloblù, Sean Sogliano, intervistato da Dazn.

20:30

Milan, Fonseca: "Theo Hernandez? Deve aspettare per rientrare..."

Le parole del tecnico rossonero ai microfoni di Dazn nel pre-partita del Bentegodi: "Niente due punte oggi? Penso che Morata sia l’unico attaccante che può aiutare difensivamente e fare quasi il trequartista. Abraham e Camarda sono un altro tipo di attaccanti. Poi non avremmo avuto nessuno come sostituto. La scelta di Terracciano a centrocampo? Si allena tante volte come centrocampista. È un giocatore molto intelligente, capisce molto bene il ruolo. Adesso abbiamo l’opzione Liberali e Zeroli che si è allenato solo due giorni… È una partita diversa, con una squadra aggressiva che marca individualmente. Penso che Pippo sia la soluzione giusta per cominciare la partita". L'allenatore è inevitabilmente intervenuto anche sul caso Theo Hernandez: "Theo è con noi. Penso che Jimenez ha fatto una bellissima partita. Deve continuare a giocare, così è giusto per me. Theo, che ha lavorato bene, deve aspettare per ritornare. È una questione fisica".

20:28

Verona, il record negativo che fa riflettere Zanetti

I gialloblù sono la squadra che è rimasta in svantaggio più minuti in questo campionato di Serie A: 639 minuti, di cui 356 in casa, altro record negativo.

20:20

Milan, Verona non è più 'fatal': i numeri

I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sette partite di Serie A disputate contro l’Hellas: il Milan ha infatti una striscia aperta di successi più lunga nella competizione solamente contro il Siena (nove, l’ultimo dei quali risalente al 19 maggio 2013).

20:10

Milan, RedBird rifinanzia il prestito di Elliott: il comunicato del club

In un comunicato il Milan rende noto oggi che "è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ('Elliott'). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ('RedBird'), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028". Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha così commentato: "Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l'eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri". LEGGI TUTTO QUI

20:00

Verona-Milan, le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All.: Fonseca.

19:55

Fonseca prima di Verona-Milan: "Theo? Non è una punizione. Morata ha la tonsillite"

Le parole dell'allenatore portoghese in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo della diciassettesima giornata: ECCO COSA HA DETTO

19:50

Milan, Theo Hernandez a metà: ora dica cosa vuole fare

Leggi il commento sulla questione del rinnovo del giocatore rossonero: QUI I DETTAGLI

19:40

Scudetto e qualificazione Champions: le percentuali delle big di Serie A per l'algoritmo

Le previsioni dell'intelligenza artificiale sul campionato italiano dopo 16 giornate, con otto squadre in corsa per le prime posizioni