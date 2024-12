Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Luigi Ferraris è il giorno di Genoa-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A: gli azzurri di Conte vanno a caccia di conferme dopo il successo in trasferta (3-1) contro l'Udinese per operare il sorpasso momentaneo al comando della classifica a discapito dell'Atalanta, i rossoblù del settimo risultato utile di fila e della prima vittoria casalinga della gestione Vieira. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.