Castro sbaglia, Dallinga e Pobega no: il Bologna passa a Torino

Primo gol di Dallinga con il Bologna , sigillo di Pobega , seconda vittoria consecutiva (sesta nelle ultime otto) e quarto risultato utile di fila in campionato per i rossoblù: battuto 1-0 in trasferta il Torino nella diciassettesima giornata di Serie A .

Savic para un rigore a Castro

Partenza sprint degli uomini di Italiano: calcio di rigore al 6' per fallo di Sosa su Holm. Dal dischetto si è presentato Castro, ipnotizzato da Milinkovic-Savic. Lo stesso Sosa ha provato poi a farsi perdonare con un colpo di testa di poco a lato, mentre Karamoh si è reso pericoloso sul finale del primo tempo. Troppo poco per impensierire la retroguardia emiliana.

La prima volta di Dallinga, chiude i conti Pobega

Bena Ravaglia in uscita bassa su Sanabria, in avvio di ripresa. Salvataggio di Ricci a due passi dalla porta su invenzione di Orsolini per Freuler e traversa del Bologna: botta di Pobega, legno, palla sulla linea e poi via. Sospiro di sollievo per il Toro, ma alla fine il Bologna è passato: al 71' il subentrato Dallinga ha approfittato di una disattenzione della difesa granata per portare avanti gli ospiti. All'80' Pobega ha poi segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il VAR è tornato in azione e, dopo aver concesso il rigore fallito da Castro al Bologna, ha convalidato la rete dell'ex Milan: posizione regolare di Dallinga, sulla traiettoria del pallone.