Dove vedere Monza-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Monza-Juve chiude la domenica di Serie A . Dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, la squadra di Thiago Motta è chiamata a riscattare il deludente pareggio interno con il Venezia , che ha allontanato ulteriormente il terzetto formato da Atalanta, Napoli e Inter. Nesta , ancora a secco di vittorie allo "U-Power Stadium", ha necessariamente bisogno di punti salvezza, essendo fermo a quota 10 dopo le prime 16 giornate di campionato.

Monza-Juve, l'orario

Monza-Juve andrà in scena oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 20.45 allo "U-Power Stadium".

Dove vedere Monza-Juve in diretta tv

Monza-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Business, in tutti i bar che hanno aderito all'iniziativa.

Dove vedere Monza-Juve in streaming

Monza-Juve sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.