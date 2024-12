Venezia-Cagliari 2-1: Di Francesco ritrova il successo, terzo ko di fila per Nicola

VENEZIA - Il Venezia di Eusebio Di Francesco batte 2-1 il Cagliari al Penzo nella 17ª giornata di Serie A e ritrova il successo a quasi due mesi di distanza dal 3-2 rifilato sempre in casa all' Udinese lo scorso 30 ottobre (poi 4 ko di fila, il pari con il Como e quello con beffa nel finale sul campo della Juve). Tre punti pesanti per i lagunari che si portano a -1 dai sardi di Davide Nicola , terz'ultimi in classifica e alla terza sconfitta consecutiva.

Venezia-Cagliari 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Stankovic salva su Mina, la sblocca Zampano

Tra i lagunari è Altare al posto dell'indisponibile Svoboda (out come Duncan, Sagrado e Raimondo) l'unico cambio nel 3-4-2-1 di Di Francesco rispetto all'ultimo match contro la Juve, mentre sull'altro fronte Nicola sceglie Gaetano al posto di Luvumbo (fuori a causa di una distorsione alla caviglia) per supportare Piccoli in attacco nel suo 3-5-1-1. Per mezz'ora la partita non regala grandi emozioni, con il Cagliari che comanda il gioco senza riuscire però a incidere e il Venezia che si chiude bene ma fatica a pungere in ripartenza. La prima vera occasione arriva al 31' ed è per i sardi: cross pennellato da Augello su punizione e stacco imperioso di Mina, la cui potente conclusione di testa viene incredibilmente respinta sempre di testa da Stankovic, ben posizionato e reattivo. Salvato dal proprio portiere, poco dopo è invece il Venezia a sbloccare il risultato: l'ex rossoblù Oristanio va via a Mina e a Zappa sulla sinistra, Augello legge male il suo cross arretrato rasoterra e nel cuore dell'area irrome Zampano, che non sbaglia e fa 1-0. Prima del riposo poi ancora bravo Stankovic ad opporsi a un insidioso tiro di Zortea deviato da Ellertson (38').

Serie A: la classifica aggiornata

Il raddoppio del Venezia con Sverko

Nessuna sostituzione all'intervallo e al rientro dagli spogliatoi ci si aspetterebbe una veemente reazione del Cagliari, ma è subito il Venezia a farsi pericoloso: Ellertson prende palla a centrocampo e supera la pressione di due avversari prima di premiare con una palla tagliata l'inserimento di Pohjanpalo, anticipato però in uscita bassa da Sherri che poi perde il pallone ma riesce a metterzi una pezza oppendosi anche a Buso. Ecco allora che Nicola decide di cambiare e manda in campo un'altra punta: dentro Lapadula al posto di Deiola (53'), ma poco dopo sono ancora i lagunari a impegnare Sherri con Andersen (55') e a sfiorare ancora il raddoppio con Oristanio (palla lato di poco al 57'). Il portiere dei sardi è attento anche sul tentativo dalla distanza di Nicolussi Caviglia (60') ma viene poi superato con un morbido pallonetto dall'ispirato Oristanio, che in rispetto della sua ex squadra non esulta per il gol del 2-0 che viene poi comunque annullato per una posizione di fuorigioco di Pohjanpalo (61'). Entrano anche Felici e Marin ma il Cagliari non c'è e si fa infilare di nuovo al 67': Sverko ne supera cinque e pur scivolando in area riesce a beffare Sherri toccando il pallone in caduta.

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Stankovic super, al Cagliari non basta Pavoletti

Crnigoj per Andersen è la prima mossa di Di Francesco (70'), mentre Nicola esaurisce i cambi richiamando in panchina Mina e Piccoli (72') per gettare nella mischia Wieteska e Pavoletti. Ed è proprio quest'ultimo a riaprire subito i giochi con la specialità della casa: vincente il colpo di testa del centravanti su assist di Augello (76'). I lagunari ora tremano, temendo una nuova beffa dopo quella con la Juve, ma ci pensa Stankovic a salvarli volando all'incrocio su un detro a giro di Zappa (81') e poi murando due volte Lapadula sul successivo corner. Tra i padroni di casa c'è posto anche per Yeboah e Gytkjaer (fuori Oristanio e Pohjanpalo all'84') e poi per Bjarkason e Schingtienne (al posto di Busio e Zampano al 91') in un finale in cui è ancora Stankovic protagonista, sbarrando la strada a Felici (93') con una parata che blinda una vittoria fondamentale per il Venezia e "rovina" invece il Natale del Cagliari.