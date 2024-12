Inter-Como diretta Serie A: sblocca Carlos Augusto, raddoppia Thuram LIVE

22:40

90+4' - Fischio finale: l'Inter batte il Como 2-0

Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. L'Inter batte il Como 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e Thuram.

22:37

90'+2' - RADDOPPIO DELL'INTER: Thuram

Gran gol di Thuram, che dopo aver iniziato l'azione, riceve palla e dal limite dell'area batte Reina con un destro potente e preciso.

22:35

90' - Quattro di recupero

Si giocherà fino al 94': concessi quattro minuti di recupero.

22:34

87' - Como, entra Cerri. Inzaghi sostituisce Lautaro Martinez

Fuori Fadera e dentro Cerri per il Como. Inzaghi risponde inserendo Frattesi e Taremi per Lautaro Martinez e Mkhytarian. Applausi per il capitano dell'Inter, che ha chiuso la sua ottava gara senza segnare.

22:32

85' - Como pericoloso con Cutrone

L'Inter fatica a palleggiare, il Como attacca con forza: cross di Fadera per Cutrone, che svetta di testa e manda la palla sul fondo. Sul proseguimento dell'azione, giallo per Mazzitelli che ferma Carlos Augusto a centrocampo.

22:27

80' - Cambio nell'Inter: esce Dimarco

Buchanan per Dimarco: terzo cambio per Simone Inzaghi.

22:20

75' - Serie di cambi

Mazzitelli e Barba, per Belotti e Kempf nel Como: De Vrij e Zelinski per Bisseck e Barella nell'Inter. I due tecnici effettuano un doppio cambio.

22:18

Gioco fermo: problemi per un tifoso in Curva

Gioco fermo per circa un minuto. Problemi per un tifoso nerazzurro che si trovava in Curva. L'arbitro ferma la gara e i calciatori ne approfittano per dissetarsi.

22:13

67' - Gol annullato all'Inter

Tiro di Dimarco dal limite dell'area: sulla traiettoria si avventa Lautaro Martinez, che devia alle spalle del portiere. Ma l'attaccante dell'Inter era in fuorigioco.

22:11

66' - Lautaro Martinez pericoloso

Lautaro Martinez tenta di sorprendere Reina, che era leggermente fuori dai pali. La palla si perde alta, sopra la traversa.

22:10

64' - Ammonito Da Cuna

Contropiede dell'Inter: Da Cuna ferma fallosamente Mkhytarian e si becca il giallo. Doppio cambio per Fabregas, che inserisce Cutrone e Kone: fuori Strefezza e Sergi Roberto.

22:08

63' - Ammonito Fabregas

Cartellino giallo per il tecnico del Como che protestava per un fallo fischiato a Fadera.

22:07

62' - Nico Paz impegna Sommer

Seconda occasione consecutiva per il Como: sugli sviluppi del corner, Nico Paz calcia da buona posicione, trovando la risposta di Sommer

22:06

61' - Como pericoloso: Carlos Augusto salva

Salvataggio di Carlos Augusto, che in scivolata, da sottomisura, salva sul tiro-cross di Belotti: Goldaniga era libero sul secondo palo.

21:53

48' - INTER IN VANTAGGIO: Carlos Augusto

Inter in vantaggio con Carlos Augusto, che svetta di testa su corner e batte Reina. I nerazzurri sbloccano il risultato dopo una partenza veemente.

21:52

47' - Parte forte l'Inter

Partenza sprint per i nerazzurri che sfiorano il gol prima con Dumfries (che di testa si rende pericoloso) e poi con Thuram, fermato a due passi dalla porta.

21:50

46' - Inizia la ripresa

Si riparte senza cambi: calcio d'inizio della ripresa battuto dal Como.

21:47

Inter-Como, le statistiche del primo tempo

