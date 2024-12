Simonelli si insedia in Lega, ma è scontro con Casini. E Lotito studia nuove mosse

MILANO - Acque agitate, se non tempestose, in via Rosellini. Per nulla "toccato" dalla presa di posizione di Casini, presidente uscente della serie A, ieri, Simonelli, neo-eletto massimo dirigente , si è infatti presentato nella sede della Lega, avviando di fatto il suo mandato. E, giusto per far capire come si senta già regolarmente insediato, dopo aver dato le dimissioni da sindaco supplente di Fininvest e di sindaco in Mondadori, società legate al Monza, come primo provvedimento ha annullato il Consiglio di venerdì prossimo , convocato dallo stesso Casini. Proprio in quella sede dovevano essere verificati i suoi requisiti per assumere la presidenza della serie A. Ebbene, con tale mossa, Simonelli mette in chiaro di non sentire la necessità di dimostrare più nulla, avendo già provveduto a regolarizzare la sua posizione.

Lo scontro tra Simonelli e Casini e la strategia di Lotito

Respinta al mittente, quindi, l’ultima richiesta avanzata da Casini - evidentemente spinto da Lotito, con l’appoggio di De Laurentiis e del resto della sua fazione - di un’ulteriore certificazione della sua uscita dalle cariche potenzialmente in conflitto, ma anche di indipendenza nella sua normale attività professionale di commercialista. Ovvio che Simonelli si stia muovendo con il sostegno delle 14 società che lo hanno votato, che lo ritengono presidente a tutti gli effetti e quindi ormai legittimamente operativo. È chiaro però che la battaglia non sia finita qui. Lotito, non abituato a finire in minoranza, sta già studiando le prossime mosse, se non altro per guadagnare tempo utile per nuove strategie. Così, sarebbe tutt’altro che sorprendente (anzi…), se uno dei club alleati al numero uno della Lazio impugnasse la nomina, rivolgendosi direttamente alla Figc.

Lega Serie A, la lettera del nuovo presidente ai club

Proprio nell’ottica di sentirsi ormai il massimo dirigente di via Rosellini, ieri, Simonelli ha anche inviato una lettera a tutte le società della serie A. Oltre ai ringraziamenti per la fiducia accordata e le promesse di massimo impegno, il neo-presidente ha sottolineato quanto sia importante avere una Lega compatta e non divisa al suo interno da interessi personali. Ha inoltre garantito di sapere ascoltare e rappresentare gli interessi comuni con imparzialità e legittimazione nei tavoli istituzionali. Infine, l’invito a lavorare insieme, proponendo una gestione assembleare snella e produttiva, allo scopo di ottenere una crescita collettiva e la valorizzazione dell’intero campionato.