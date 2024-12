Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida ad alta quota all'Olimpico di Roma, dove si affrontano la Lazio di Marco Baroni e l' Atalanta di Gian Piero Gasperini, capolista della Serie A grazie ai 40 punti conquistati nelle prime diciassette giornate. Una volta metabolizzato il pesante ko con l'Inter , i biancocelesti hanno immediatamente reagito al "Via del Mare", battendo il Lecce nel finale e regalandosi un sereno Natale. La Dea, dal canto suo, non ha intenzione di fermarsi, pur dovendo rinunciare all'infortunato Retegui. Riflettori puntati su De Ketelaere e Lookman.

Lazio-Atalanta, l'orario

Lazio-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4KHDR. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Lazio-Atalanta in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.