Cagliari-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

CAGLIARI - All'Unipol Domus di Cagliari va in scena la sfida tra i rossoblù di Davide Nicola e l' Inter di Simone Inzaghi , valida per la diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. I campioni d'Italia in carica sono reduci da cinque vittorie consecutive in campionato mentre i sardi vengono da quattro ko di fila e sono in piena zona retrocessione, con soli 14 punti all'attivo. Segui la diretta della partita .

42' - Barella ci prova: para Scuffet!

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex di giornata prova la conclusione: c'è però l'efficace respinta con i pugni di Scuffet.

41' - Lautaro e Mina a contatto

Scintille in salsa sudamericana tra il difensore colombiano e l'attaccante argentino, caduto in area dopo un contatto con Luperto.

39' - Cagliari pericolosissimo

Tiro-cross di Gaetano con corta respinta di Sommer che poi subisce fallo da Piccoli.

33' - Piccoli spaventa l'Inter

Cross invitante di Zappa dalla corsia destra con l'ex attaccante del Lecce che sfiora il pallone, scaraventato da Dumfries in calcio d'angolo.

29' - Lautaro si divora il gol del vantaggio dell'Inter

Che cosa ha sbagliato il capitano nerazzurro! Cross di Calhanoglu dalla destra, il numero 10 interista colpisce di testa, a porta vuota, ma manda la palla incredibilmente fuori.

27' - L'Inter non riesce a sfondare, problemi per Mina

I nerazzurri non riescono a sfondare il muro difensivo del Cagliari che deve registrare i problemi fisici del centrale difensivo colombiano che, per ora, stringe i denti.

19' - Dimarco ci prova da fuori: palla alta

Contropiede nerazzurro con Mkhitaryan che serve Dimarco: l'esterno mancino ci prova con una conclusione da fuori area ma la sfera termina alta sopra la traversa.

18' - Adopo! Che occasione per il Cagliari!

La conclusione dell'ex Atalanta viene deviata da Calhanoglu in angolo: un tocco che stava per mettere battere Sommer. Rossoblù vicini al gol del vantaggio.

17' - Miracolo di Scuffet su Dumfries ma è fuorigioco

Lancio sulla destra per Mkhitaryan, assist al centro per Lautaro che non controlla bene. La palla arriva all'esterno olandese che calcia di prima intenzione e Scuffet risponde presente con una grande parata. C'è però il fuorigioco a inizio azione del centrocampista armeno.

15' - Mkhitaryan, che errore! Inter a un passo dal gol dell'1-0

Thuram protagonista appoggia all'armeno che, con Scuffet fuori dai pali, sbaglia incredibilmente il pallonetto spedendo il pallone alto sopra la traversa. Che occasione per l'Inter.

11' - Thuram non arriva sul pallone di pochissimo

Velo di Lautaro per il numero nove francese che non riesce a controllare il pallone: si sarebbe ritrovato a tu per tu con Scuffet dentro l'area di rigore.

5' - Prova a rispondere il Cagliari con Piccoli

Augello serve l'ex attaccante del Lecce che, in posizione defilata, viene marcato da De Vrij che non gli concede spazio.

3' - Inter subito pericolosissima con Thuram

Sponda di Lautaro Martinez per il francese: controllo con la coscia e conclusione con il destro sulla quale si distende un attento Scuffet.

1' - Cagliari-Inter, inizia il match

Al via la sfida dell'Unipol Domus: il primo pallone della partita lo muove la squadra di Nicola.

Cagliari-Inter, ci siamo

Rossoblù e nerazzurri fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Unipol Domus.

Cagliari, Bonato: "Venezia ci ha fatto male, a gennaio colmeremo le criticità"

Le parole del direttore sportivo rossoblù, Nereo Bonato, a Dazn nel pre-partita di Cagliari-Inter: "E' un momento delicato, veniamo da 3 sconfitte. La gara di Venezia ci ha fatto male, dovremo essere bravi a reagire nonostante giochiamo contro una squadra che è la migliore in Italia e tra le top a livello europeo. La proposta di gioco? E' sempre stata buona, ma abbiamo concretizzato poco. C'è da crescere limitando gli errori, in fase offensiva ma anche difensiva". Sulle opportunità del mercato di gennaio: "Cercheremo di colmare qualche criticità, raggiungendo profili che possano migliorare questo oranico. C'è anche da liberare spazio e rispettare i vincoli economici come tutti. Dovremo muoverci con prudenza, raggiungendo gli obiettivi che servono per migliorare rispetto alla prima parte di campionato".

Inter, Dimarco: "Il Cagliari spingerà ma lo faremo anche noi"

Intervistato da Inter Tv, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato così della trasferta che attende i nerazzurri a Cagliari: "Oggi sarà una partita difficile, come lo sono state quelle precedenti. Sappiamo che il Cagliari deve raccogliere punti, ma dobbiamo farlo anche noi. Sarà bella da giocare e dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Come arginare la qualità del Cagliari sulle fasce? Ne abbiamo parlato in settimana col mister, cercheremo di mettere in pratica in campo questa sera. L'approccio sarà importante, perché il Cagliari gioca in casa: in questo stadio hanno un tifo che spinge parecchio e dovremo cercare di spingere anche noi".

Cagliari, Adopo: "Contro l'Inter vogliamo tornare a fare punti"

"Proveremo a dare il massimo. Ogni gara è importante, vogliamo tornare a fare punti. Perché non raccogliamo quanto meritiamo? Non so, noi cerchiamo di dare il massimo e lavoriamo tanto. Le prestazioni che facciamo non sempre ci portano punti, ma stiamo lavorando sui dettagli". Così il centrocampista del Cagliari, Michel Adopo, ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Cagliari-Inter.

Inter, Inzaghi: "Non pensiamo alla Supercoppa, testa al Cagliari"

Le parole del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn a pochi minuti da Cagliari: "Abbiamo avuto 5 giorni, avendo giocato lunedì col Como e poi festeggiato natale con le nostre famiglie. Abbiamo recuperato De Vrij, mentre sono rimasti a casa Darmian, Pavard e Acerbi che cercheremo di recuperare presto. Come stanno Thuram e Lautaro? Sappiamo che avremo una Supercoppa molto importante, ma in questo momento l'unico pensiero è il Cagliari. Viene da 3 sconfitte, ma ha fatto ottime gare. Servirà una partita da vera Inter. Dovremo avere un ottimo approccio, il Cagliari è bravo ad iniziare qui sospinto dai propri tifosi. Siamo in un ottimo momento, ma anche negli ottimi momenti si può sempre migliorare".

Inter, il Cagliari è la seconda vittima preferita di Lautaro Martinez

Il capitano argentino dei nerazzurri ha segnato nove reti in nove sfide contro il Cagliari in campionato, solo contro la Salernitana (10) ha fatto meglio in Serie A. Inoltre nessun giocatore dell’Inter ha mai realizzato più gol contro il Cagliari in Serie A (a quota nove anche Roberto Boninsegna).

Inter quasi perfetta in Sardegna: i precedenti

I nerazzurri hanno vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2N, 1P), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus).

Serie A 2024/25, la classifica

Consulta la classifica del campionato dopo la vittoria del Genoa sul campo dell'Empoli e il successo, all'ultimo respiro, del Parma contro il Monza: APPROFONDISCI.

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano; Piccoli. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Serie A 2024/25, il calendario

Consulta il programma completo della 18esima giornata di campionato, la penultima del girone d'andata: LEGGI QUI

Marotta: "Duello dialettico con Conte? Cerco di alzare la pressione, ma c'è rispetto"

Il presidente dell'Inter: "Per lo scudetto la favorita è l'Atalanta, un modello da seguire". LEGGI I DETTAGLI

Calhanoglu esclusivo: "Inter, balliamo sulla Champions League"

Intervista al regista turco, che alla quarta stagione in nerazzurro punta a vincere l'unico trofeo che ancora manca: COS'HA DETTO

Cagliari-Inter, dove vederla in tv e in streaming

Il match dell'Unipol Domus tra i rossoblù e i nerazzurri, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

