Empoli-Genoa finisce 1-2: Ekuban e Badelj firmano il colpo al Castellani

Il Genoa vince l'anticipo della 18esima giornata di Serie A sbancando il campo dell'Empoli con il punteggio di 2-1 . I tre punti permettono alla squadra di Vieira di agganciare in classifica proprio i toscani, lì a quota 19 punti, lo stesso bottino che hanno messo da parte finora anche Torino e Roma, che però hanno giocato una partita in meno. Il primo tempo è soporifero, le due squadre si annullano e nessuno si scopre al Castellani.

Empoli-Genoa, show nella ripresa

Nella ripresa la gara si infiamma. Al pronti via Vitinha mette in mezzo, Pinamonti calcia male e la palla arriva tra i piedi di Badelj che infila Vasquez da pochi passi, 0-1. L'Empoli, neanche dieci minuto dopo, ha l'occasione per pareggiare: Sebastiano Esposito guadagna un rigore e lo calcia trovando però il salvataggio di Leali, abile a intercettare la sfera aiutandosi anche con il palo. Al 68' Ekuban raddoppia sull'assist di Miretti chiudendo la pratica. Infatti, nel finale (74') Sebastiano Esposito si fa perdonare con un gol di testa che però non sposta gli equilibri. Lo scontro salvezza, infatti, sorride a mille denti al Genoa.