Lazio-Atalanta diretta Serie A: sblocca Dele-Bashiru LIVE

All' Olimpico sfida ai vertici: la Lazio ospita l'Atalanta per la sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva alla partita da capolista solitaria e dopo undici vittorie consecutive in campionato. Lazio che invece, dopo la goleada subita in casa contro l'Inter, si è ripresa con il successo a Lecce. Segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

21:23

37': fallo di Pasalic su Castellanos

Pasalic commette fallo su Castellanos al vertice destro dell'area di rigore.

21:20

33': ammonito Hien

Ammonito Hien. Il numero 4' della Lazio ha steso Nuno Tavares, che aveva raccolto un lancio dalla distanza. Punizione per la Lazio dai trenta metri.

21:16

30': rientra Guendouzi

Guendouzi si rialza immediamente. Riparte il gioco.

21:16

29': a terra Guendouzi

Il centrocampista della Lazio rimane a terra nella propria metà campo dopo un contrasto con Hien

21:13

Lazio-Atalanta: Dele-Bashiru la sblocca al 27'

Lazio in vantaggio! Dele-Bashiru, servito in profondità da Rovella, batte Carnesecchi e porta avanti i biancocelesti.

21:10

24': rientra Zaccagni

Il numero 10 rientra in campo, senza zoppicare, alla ripresa del gioco. Si scalda Isaksen in maniera precauzionale.

21:10

23': a terra Zaccagni

I medici entrano in campo per soccorrere Zaccagni, a terra dopo un pestone subito da Djimsiti.

21:09

Lazio-Atalanta: Rovella ci riprova al 22'

Nuova conclusione del centrocampista italiano. Il tiro di collo dai 25 metri termina largo.

21:07

20': Zappacosta calcia: fuori di poco

Cross di De Ketalere dalla destra, incerti sia Tchaouna che Romagnoli: Zappacosta raccoglie e calcia sul primo palo. La conclusione rasoterra termina di poco larga.

21:06

19': Rovella cerca la porta

Rovella tenta la conclusione da fuori area tentando di sospendere Carnesecchi, che blocca però facilmente.

21:00

14': Calcio d'angolo per la Lazio

Nuno Tavares conquista l'angolo: il suo cross è respinto da Bellanova. Il tiro dalla bandierina, giocato sul breve, non porta a sviluppi pericolosi.

20:57

Lazio-Atalanta: palo di Guendouzi al 10'

Palo di Guendouzi! Sulla repinta di Carnesecchi Guendouzi raccoglie il pallone da fuori area, calcia con il destro a giro e colpisce l'incrocio dei pali

20:56

10': Doppia parata di Carnesecchi su Castellanos

Dele Bashiru lancia Castellanos: para due volte Carnesecchi.

20:55

8': Carnesecchi esce su Guendouzi

Partita forte la Lazio: il passaggio filtrante per Guendouzi è bloccato da Carnesecchi, che legge l'azione e prende il pallone in uscita.

20:51

5': Tiro fuori di Castellanos

Prima conclusione della partita: Castellanos tenta la conclusione dalla trequarti. La palla termina fuori, non di tanto, rispetto alla porta di Carnesecchi.

20:50

3': Nuno Tavares scivola: rimessa dal fondo

Il terzino sinistro prova l'incursione sulla sinistra. Bellanova lo accompagna sulla linea di fondo. Nuno Tavares scivola: l'azione riparte da Carnesecchi.

20:45

1': Partiti

Inizia Lazio-Atalanta. Possesso dei bergamaschi

20:37

D'Amico, ds Atalanta: "Mercato? Valuteremo opportunità"

D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, a Sky Sport: "Affronteremo una partita molto difficile, pensiamo partita dopo partita, solo a noi stessi. Siamo alla fine di un 2024 bellissimo, pieno di emozioni. Una grande annata. Ci apprestiamo ad affrontare una squadra di valore. Mercato di gennaio? Difficile, se dovessero esserci opportunità le coglieremo".

20:34

Zappacosta: "Conta solo il risultato"

Zappacosta a Sky Sport: "Il risultato è l'unica cosa che conta. Questa squadra ha sempre avuto tanta energia, dobbiamo continuare su questa strada dando il massimo. Sarà una partita molto difficile, sappiamo come far male, con il gioco di squadra".

20:34

Guendouzi: "L'Atalanta uno dei migliori club in Europa"

Guendouzi a Sky Sport: "Sappiamo che stasera è un test importante. L'Atalanta è uno dei club più importanti in Europa. So che nell'ultima in casa abbiamo perso 6-0, ma dobbiamo essere sicuri delle nostre qualità. Se vogliamo finire nelle prime quattro dobbiamo passare da queste partite".

20:28

Atalanta, due cambi rispetto all'ultima partita

Rispetto alla sfida contro l'Empoli, Gasperini dal primo minuto ritrova sia Hien che De Roon. Assente Retegui, in attacco Lookman e De Ketelaere.

20:25

Baroni: "Gasperini il più bravo allenatore dell'ultimo decennio"

Marco Baroni a Sky Sport nel pre-partita: "Non dobbiamo mai snaturarci, mantenere la nostra identità. Abbiamo qualche difficoltà numerica, da questo punto di vista abbiamo una soluzione, Dele-Bashiru, che può darci in campo delle situazioni di cambio di sistema. Conto molto su questi ragazzi. La squadra, nonostante delle defezioni, si è allenata bene. La partita sarà difficilissima, ma la squadra deve mantenere ciò che ha costruito. Dobbiamo essere nella prestazione. Il mio 2024? Sono contento del mio percorso. Oggi affrontiamo una squadra con l'allenatore più bravo dell'ultimo decennio. Un riferimento per tutti".

20:15

Lazio-Atalanta: Conte e Inzaghi tifano Baroni

Aggiungi un Gasperini a tavola. Uno scomodissimo invitato in più alla mensa scudetto. Il Dentista avanza tra gufi e rosiconi. E in questo clima dà il meglio di sé. LEGGI QUI

20:00

Gila diffidato e titolare senza pensare al derby

Un sorpasso e un ballottaggio. Gila ha scavalcato Gigot. Niente calcoli, Baroni non si farà condizionare dalla diffida dello spagnolo. Deve marcare Lookman, è il più veloce e affidabile tra i centrali della Lazio per provare a limitare l’asso nigeriano. Il tecnico fiorentino pensa all’Atalanta, non ancora al derby, altrimenti trasmetterebbe un cattivo segnale al gruppo.

19:55

La formazione ufficiale dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All: Gasperini.

19:50

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All: Baroni.

19:45

Lazio-Atalanta, tutto sulla partita

Atalanta imbattuta in sei delle ultime sette trasferte contro la Lazio in campionato: tutte le statistiche sulla sfida dell'Olimpico.

19:40

Lazio, l'instancabile Rovella: ora non potrà più fermarsi

12,3 chilometri percorsi nella partita contro il Lecce, ma non ci sono più cambi: il centrocampista è sempre più centrale nella formazione di Baroni. L'analisi.

19:35

Isaksen: "Sogno di vincere lo scudetto con la Lazio"

Il danese dei biancocelesti ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: tra Sinner, Salah e la fidanzata calciatrice, le sue parole.

19:30

19:25

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv

Scopri tutto sulla partita dell'Olimpico: info e canali per seguirla in tempo reale.

19:20

La probabile formazione di Baroni

Il tecnico biancoceleste rafforza la mediana: a centrocampo c'è Dele-Bashiru, in avanti spazio a Castellanos. Le possibili scelte dell'allenatore.

19:15

Lazio-Atalanta, sale l'attesa

Tutto pronto all'Olimpico per la grande sfida tra Lazio e Atalanta: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Olimpico - Roma