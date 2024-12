Napoli-Venezia diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

Al Maradona è il giorno di Napoli-Venezia . Gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia del terzo successo di fila, che gli permetterebbe di agganciare l' Atalanta al primo posto. Tra il dire e il fare ci sono gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco , che non perdono da tre partite e hanno vinto l'ultima (2-1 al Cagliari , che oggi i lagunari potrebbero raggiungere o sorpassare in classifica). Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:50

Pari tra Udinese e Torino nel lunch match

Si è da poco conclusa Udinese-Torino: pari con gol nel lunch match, che si è concluso sul risultato di 2-2.

14:42

Cambio di arbitro in extremis: arbitrerà Cosso

Cambio in extremis di arbitro: problemi fisici per Marchetti, che fungerà da quarto ufficiale al posto di Cosso della sezione di Reggio Calabria, che dirigerà la partita.

14:40

Napoli-Venezia, squadre pronte al rientro negli spogliatoi

Napoli e Venezia stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. Squadre pronte al rientro negli spogliatoi, poi entreranno in campo.

14:28

Manna: "Se ci saranno le condizioni inseriremo qualità in rosa"

Manna a Dazn: "Siamo partiti quest'anno e non mi piace neppure dire per rifondare. Abbiamo consolidato quello che di buono c'era prendendo dei giocatori che andassero a completare il pacchetto dei titolari, con giocatori di prospettiva come Gilmour. Se dobbiamo andare a inserire, dobbiamo inserire qualità. La squadra per me è competitiva, ma mancano delle cose, elementi che abbiano caratteristiche differenti da quelli che abbiamo. Devono esserci le condizioni. A gennaio non sempre ci sono, ma se dovessero esserci sapremo coglierle".

14:26

Manna: "Danilo? Giocatore forte, ma non stiamo parlando con la Juve"

Manna a Dazn: "Sicuramente è una partita complicata contro una squadra ben allenata, arriva da un periodo positivo, gioca a calcio e ha soluzioni. Tutte le partite sono complicate, dobbiamo attaccarle e conquistare la vittoria. Conte ha parlato di obiettivi minimi. Sappiamo benissimo quali sono i nostri obiettivi e quando si lavora duro e forte non ci si può mai accontentare. Poi sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che è importante per noi e per il club".

Manna su Danilo: "Gennaio è un mercato complicato, è più facile commettere errori, rovinare equilibri, che migliorare. Danilo è un giocatore forte, io lo conosco, in questo momento è un giocatore della Juve. Non stiamo parlando con la Juve, il mercato non è ancora iniziato. Potremo intervenire in quel ruolo se ci saranno le condizioni giuste per farlo".

14:24

Antonelli: "Zerbin ci interessa"

Antonelli a Dazn: "Abbiamo rimandato tutto alla prossima settimana, ma Zerbin è sicuramente un giocatore che ci interessa. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

14:20

Splendido colpo d'occhio al Maradona

Il colpo d'occhio offerto dal Maradona è splendido. Il Napoli vuole salutare il 2024 con un successo che gli permetterebbe di agganciare l'Atalanta in testa alla classifica a quota 41, mettendosi alle spalle l'Inter (40 punti).

14:10

Kvara e Neres titolari

E, dunque, come anticipato da Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia, possono coesistere: Kvara e Neres giocano insieme ai lati di Lukaku. Sarà un Napoli a trazione anteriore quello contro il Venezia, con l'Atalanta capolista nel mirino.

14:05

Le formazioni ufficiali di Napoli-Venezia

Napoli-Venezia, le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.

14:05

Napoli-Venezia, Maradona sold out

Napoli-Venezia si giocherà in una splendida cornice di pubblico: il Maradona è sold out per la quinta volta in stagione.

14:00

Venezia, il record negativo in trasferta

Il Venezia è la squadra attualmente in Serie A che ha la serie in corso più lunga di trasferte consecutive senza successi nella competizione: 16 (4N, 12P); l'ultimo successo esterno dei veneti nel massimo campionato risale al 12 febbraio 2022, 2-1 contro il Torino.

13:55

Napoli imbattuto in casa in Serie A contro il Venezia

Il Napoli è imbattuto in casa contro il Venezia in Serie A, grazie a quattro vittorie e tre pareggi; i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata nei tre incontri più recenti contro i veneti.

13:50

Venezia, una vittoria nelle ultime 14 partite contro il Napoli

Il Venezia ha vinto solo una delle ultime 14 sfide contro il Napoli in campionato (tra Serie A e B), a fronte di otto pareggi e cinque sconfitte – il successo dei veneti è arrivato il 24 maggio 2003, 2-1 in cadetteria.

13:45

Napoli imbattuto da 8 partite in A contro il Venezia

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Venezia (5V, 3N), tenendo la porta inviolata in tutte le cinque più recenti; l'ultimo successo dei veneti contro i partenopei nella competizione risale all'8 marzo 1942 (4-1).

13:40

Serie A, classifica live

13:35

Serie A, risultati e calendario

13:30

Napoli-Venezia, cresce l'attesa

Scatta in conto alla rovescia al Maradona per la sfida tra Napoli e Venezia: fischio d'inizio in programma alle 15.

Stadio Maradona - Napoli