Malore sugli spalti, interrotta Udinese-Torino per permettere i soccorsi

Negli ultimi tempi il mondo dello sport è diventato più attento alla questione della salute non solo degli atleti ma anche degli spettatori. Per questo nel primo tempo di Udinese-Torino l'arbitro Fourneau , quando si è accorto che un tifoso sugli spalti aveva accusato un malore , ha fermato il gioco per qualche secondo per permettere l'intervento dei sanitari . Una giusta motivazione anche per i giocatori in campo, che hanno compreso la gravità della situazione.

Malore sugli spalti, terza volta in dieci giorni

Per fortuna, l'allarme è rientrato poco dopo e la partita è potuta riprendere. Non si è trattato di un episodio isolato: l'interruzione del gioco per soccorrere uno spettatore si è già verificata altre due volte in un meno di due settimane, entrambe a San Siro, la prima in Inter-Udinese di Coppa Italia il 19 dicembre, la seconda in Inter-Como di Serie A il 23 dicembre. Come successo in Udinese-Torino, anche in queste due occasioni l'incontro è continuato poco dopo senza proccupazioni.