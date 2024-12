Supercoppa, scelti gli arbitri: a Sozza la finale

ROMA - Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2024/2025. Resi noti gli arbitri, gli assistenti, i IV ufficiali delle gare valide per le semifinali. Inter-Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20, sarà diretta da Chiffi. Cecconi e Bahri gli assistenti. Var Abisso, Avar Meraviglia. Per il match tra Juve e Milan in scena venerdì 3 gennaio alle ore 20 la direzione è stata affidata a Colombo, aiutato dagli assistenti Perrotti e Dei Giudici. Quarto uomo Ayroldi, Var Paterna e Avar Marini. La finale della Supercoppa Italiana sarà invece affidata a Sozza.