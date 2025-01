Roma e Lazio fanno gruppo prima del derby: feste di squadra e balli per Capodanno

Il derby di Roma ha la sua influenza anche a Capodanno. La prima sfida stagionale tra giallorossi e biancocelesti sarà in programma il 5 gennaio, e le squadre hanno trovato modo di fare gruppo anche in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Infatti, buona parte delle squadre hanno passato la notte del 31 dicembre assieme: un modo per fare gruppo in prossimità del derby.