Inter e Atalanta, domani via alla Supercoppa: le parole di Inzaghi e Gasperini

Il 2025 del calcio italiano si apre a Riyad, in Arabia Saudita, con la sfida tra quelle che sono state ( almeno in termini di punti conquistati ), le migliori squadre del 2024. La prima semifinale di Supercoppa italiana, infatti, sarà Inter-Atalanta . Sia Inzaghi che Gasperini hanno presentato la partita in conferenza stampa.

Mentre sugli obiettivi del 2025 ha dichiarato: "Sono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa. Rappresentiamo l'Inter: dobbiamo puntare sempre al massimo . In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi che vogliamo vincere".

L'Inter ha vinto le ultime tre edizioni della Supercoppa. Una striscia alla quale vogliono dare continuità, come esplicitato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa: "La Supercoppa è un obiettivo molto grande. Domani vogliamo giocare una grande gara per andare in finale, ma sappiamo che altre tre squadre hanno lo stesso obiettivo dell'Inter: ci saranno difficoltà già a partire da domani, quando affronteremo l'Atalanta, in questo momento è in testa alla classifica della Serie A". A inizio stagione, però, i nerazzurri si imposero per 4-0 contro gli uomini di Gasperini: "I precedenti non vanno in campo. Quest'anno ci siamo incontrati a mercato ancora aperto, L'Atalanta aveva tante defezioni, da quella partita in poi ha fatto tre mesi e mezzo ottimi in tutte le competizioni".

Atalanta, Gasperini: "Inter la squadra più forte"

E' stato quindi il turno di Gasperini in conferenza stampa. "Siamo arrivati ieri sera, è un po' tutta una novità. Abbiamo visto questa città moderna che non ci aspettavamo. La competizione è giocata lontano da casa, da tutti i tifosi: è un po' strana. Domani sarà una semifinale. Serve per raggiungere il trofeo, ma anche testare quanto questa squadra è competitiva, anche in ottica campionato". Sulla partita: "Bisogna pensare a cosa ha fatto l'Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Saremo al meglio delle nostre possibilità per avere il massimo delle possibilità di vincere questa coppa. Pensiamo di giocare con tutta la squadra, con gli undici titolari e i cinque cambi, per poter riuscire a superare il turno".

L'Atalanta, tra le squadre coinvolte nella Supercoppa, è l'unica ad aver vinto in Europa: "Tanto orgoglio, le vittorie italiane in Europa mancavano da tempo. Averlo fatto noi, soprattutto per il percorso competitivo fatto in Europa League, è un grande motivo d'orgoglio".