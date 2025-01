Portarsi a casa i palloni della Supercoppa, l'iniziativa grazie a Socios

Aggiudicarsi e portarsi a casa i palloni ufficiali dei gol segnati in Supercoppa Italia. Per il terzo anno consecutivo, i tifosi potranno avere con sé un cimelio della competizione, per il terzo anno consecutivo. Un nuovo capitolo della collaborazione tra Lega Serie A e Socios.com. in occasione della EA SPORTS FC Supercup 2024/2025, in programma a Riyad dal 2 al 6 gennaio, consolidando il legame tra innovazione tecnologica e passione sportiva.