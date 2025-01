Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Mediaset, orario

Prosegue la Supercoppa Italiana . Nella seconda semifinale, la Juventus di Thiago Motta affronterà il primo Milan dell'era Conceiçao . Sfida tra i vincitori dell'ultima Coppa Italia e la seconda classificata in campionato. Sfida nella sfida per il neotecnico rossonero, considerando che nelle fila bianconere scenderà in campo suo figlio. In palio la finale contro l'Inter , che ha battuto l'Atalanta nella prima semifinale , e l'ambito trofeo finale .

Juve-Milan, l'orario

Juve-Milan andrà in scena oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 20 alla "Kingdom Arena" di Riyad.

Dove vedere Juve-Milan in diretta tv

Juve-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Juve-Milan in streaming

Juve-Milan sarà visibile live in streaming gratis su Mediaset Infinity, che consentirà di assistere alla Supercoppa Italiana sull'omonima applicazione mobile e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, accessibili tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la semifinale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.