Papera di Vasquez, Esposito implacabile: pari tra Venezia e Empoli

Le emozioni tutte nel primo tempo

A sbloccare la partita un gol di Pohjanpalo al 5': il capitano del Venezia ha approfittato di un clamoroso errore di Vasquez, che lo ha centrato con un rinvio. Il pareggio al 32': Colombo ha seminato il panico tra i difensori di casa e ha liberato Esposito, che davanti a Stankovic non ha sbagliato. Per lui cinque gol negli ultimi quaranta giorni. Primo tempo vivace. Da registrare un'occasione per Anjorin e un rigore invocato da Ellertson per presunto atterramento di Vasquez. Nella ripresa ritmi più blandi. Meglio l'Empoli, che nel finale ha sfiorato il colpo del ko con Cacace.