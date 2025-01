Derby Roma-Lazio, cambia l’arbitro: chi è stato scelto e il motivo

ROMA - A poco più di 24 ore da Roma-Lazio cambia l’arbitro del derby della Capitale. A causa di un’improvvisa indisposizione dell’arbitro Marco Guida, l'Aia ha designato per la sfida della 19ª giornata di campionato in programma allo Stadio Olimpico di Roma Luca Pairetto. Il fischietto di Torino era stato inizialmente scelto come IV uomo del derby: tale ruolo nell'occasione verrà ricoperto da Daniele Chiffi, appena rientrato dall'Arabia dopo aver diretto a Riyad la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta.