Montipò salva il Verona: con l'Udinese finisce 0-0

Termina senza reti la partita del sabato sera della diciannovesima giornata di Serie A. Al Bentegodi, Verona e Udinese non vanno oltre lo 0-0. Una partita giocata per venti minuti in inferiorità numerica, in seguito all'espulsione di Serdar, dai padroni di casa, che con questo punto (primo pareggio in campionato) salgono a quota 19 in classifica. 25 punti invece per la squadra di Runjaic, al terzo risultato utile consecutivo. Decisivo Montipò con una parata straordinaria su Atta in chiusura di gara.