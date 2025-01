Derby Roma-Lazio, qui il merito non conta più

«Te ne intendi di basket?», domandò durante la diretta l’allenatore al giornalista. «Un po’, giocavo», rispose il giornalista. «Ma t’hanno fatto smette’ subito», chiosò l’allenatore prima di aggiungere: «Ti spiego perché. A basket un’azione dura al massimo 24 secondi. Fai gli schemi, giochi in un campo di 28x15 e quando mancano cinque secondi alla fine, lo schema non è venuto e non sai che fare - e giochi con le mani e corri con i piedi e hai tre secondi per pensare - cosa succede? A chi passi la palla? A quello più bravo che tenta l’uno contro uno, esce da un blocco e tira».

«Ora tu, voi», proseguì l’allenatore spiazzando il giornalista «volete farmi credere che in un campo di 110x70 dove si gioca con i piedi, e non con le mani, vincano gli schemi? E allora dico che Messi non vale 200 milioni e Ronaldo 300... Nel calcio bisogna dare un’organizzazione difensiva, puntare su quelli più bravi e metterli nelle condizioni ideali per esprimersi».

Nel derby è diverso. Il derby è maledetto come sa esserlo il calcio: non vincono gli schemi e nemmeno i più bravi in assoluto, ma i più bravi a interpretarlo. Quelli con più voglia, più determinazione, più coraggio, più disperazione, più palle. E anche più fortuna, perché no? Il derby è l’essenza del calcio esclusivamente per le emozioni, anche violente, che sa trasferire, e non solo da noi, in Italia. Lo è ovunque. Per anni molti allenatori hanno provato a convincerci che si tratta di una partita come un’altra poiché vale tre punti, un punto o zero punti come tutte le 38 del campionato. Ma il derby non è la partita degli allenatori, è quella della gente. E per la gente il derby vale 57 punti, la metà dei 114 complessivi, visto che di derby se ne giocano due all’anno, a parte le appendici di coppa Italia.

Nessuno può sapere come finirà il derby di questa sera: posso garantire però che se una tra Roma e Lazio festeggerà, avrà tutto il diritto di farlo, e a quel punto l’analisi del valore oggettivo delle squadre e delle prestazioni non sarà così importante.

Come disse Oppenheimer: «La vita sarebbe veramente uno squallore se non si potesse ottenere più di ciò che si merita».