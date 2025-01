Lecce-Genoa 0-0: un punto a testa per Giampaolo e Viera

Lecce-Genoa x-x: cronaca, statistiche e tabellino

Serie A: la classifica aggiornata

Palo Krstovic, doppia traversa per il Genoa

Scontro salvezza al Via del Mare, con il Lecce di Giampaolo che lotta per uscire dalla zona retrocessione mentre il Genoa di Viera è a caccia di altri punti per allontanarsi ulteriormente dalle ultime posizioni. Dopo una breve fase di studio tra le due squadra, la partita si infiamma e si alzano i ritmi. Al 13' ci prova Dorgu, ma Leali si fa trovare pronto e devia in calcio d'angolo, mentre al 22' è il palo a fermare Krstovic, con il suo destro dai 25 metri che si stampa contro il legno, il sesto della stagione per il Lecce. I padroni di casa continuano a gestire la partita, ma nel finale del primo tempo arriva la grande reazione del Genoa. Al 43' Vitinha sfonda in area e fa partire il tiro che sbatte contro la traversa, la palla rimbalza in area e ci arriva Pinamonti al volo, ma il suo tiro sbatte ancora sulla traversa. terminando poi sul fondo. Con questo grande spavento per il Lecce si chiude il primo tempo, fin qui senza reti ma con tante occasioni.

Partita bloccata, finisce 0-0

Si riparte con il Lecce decisamente più in controllo, come nel primo tempo, ma la partita rimane comunque bloccata. Al 57' ci prova ancora Dorgu, che sfonda in area e calcia ma Leali si fa trovare di nuovo pronto. Il Genoa rimane schiacciato nella sua area, ma continua a provarci mettendo anche paura agli avversari al 66' con il destro al limite di Pinamonti, parato da Falcone. Giampaolo prova a risolvere la partita con i cambi, con un vero e proprio assalto nella fase finale della partita che però non produce gli effetti sperati. Anche Viera ricorre ai cambi, ma stavolta Balotelli resta in panchina. Triplice fischio al Via del Mare: finisce 0-0 tra Lecce e Genoa, che guadagnano entrambe un punto importante per la classifica.