Roma-Lazio diretta Serie A: Pellegrini e Saelemaekers regalano il derby a Ranieri LIVE

Il derby è della Roma : Lazio sconfitta in sette minuti. La squadra di Ranieri porta a casa la stracittadina della Capitale con due gol tra l'11' e il 18'. Al ritorno in campo da titolare, il capitano Lorenzo Pellegrini sblocca la gara con una magia. Passano pochi minuti e Saelemaekers su ribattuta raddoppia. La Lazio prova a reagire sfiorando in diverse occasioni il gol, specialmente nel secondo tempo, senza però abbattere il muro dei giallorossi. Nel finale arriva anche il rosso per Castellanos dopo una rissa a bordocampo. Pellegrini e compagni vincono il secondo derby consecutivo e tornano nella parte sinistra della classifica. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:15

Zaccagni: "Dispiace per i tifosi"

Zaccagni nel post partita: "Purtroppo non è arrivato il gol, dispiace per i tifosi che ci hanno sostenuto. Non dobbiamo buttare quello che abbiamo fatto finora. primo tempo approcciato nel modo sbagliato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Purtroppo le partite quando non riesci a trovare il gol sono difficili da riprendere. Loro studiano noi, noi studiamo gli altri, è normale. Dobbiamo fare meglio nelle preventive, perché sono quelle che portano a decidere le partite. Parte tutto da quello".

23:10

La Roma e la foto sotta la Sud

Poco fa la Roma è tornata sotto la Curva Sud per fare la foto con i tifosi che intanto hanno cantato “e voi undici anni in B", e poi “combattete per noi”. Tutta la squadra ha poi applaudito durente il ritorno nel tunnel.

23:05

Mancini: "Pellegrini? L'ho visto soffrire, felice per lui"

Mancini a Dazn: "Bellissimo vincere con questi tifosi, vederli felici è bellissimo. Ora mi hanno tolto tutto, ho freddo [ride, ndr]. Siamo contenti, ci voleva. I derby sono partite a sè. Sono sempre tre punti, non abbiamo vinto il campionato ma ce lo meritivamo. Davanti alla Lazio? Sono d'accordo con Hummels, ma nel girone d'andata abbiamo fatto veramente poco per una squadra come la Roma. Questa spinta deve darci qualcosa in più. Pellegrini? Lo vivo tutti i giorni, abbiamo un'amicizia intima. L'ho visto soffrire, ma da capitano era felice per gli ultimi risultati. Gli ho detto di riprendersi questi tifosi, sono felicissimo per lui. Ranieri ha portato serenità".

23:00

22:55

22:50

22:45

Roma, festeggiamenti sotto la Curva Sud

Tutta la Roma a festeggiare sotto la Curva Sud. Koné ha sradicato la bandierina del calcio d'angolo per andare sotto i tifosi. Pellegrini prendere un bandierone degli ultras e lo sventola. Dall'altro lato, la Lazio a prendersi comunque gli applausi della curva.

22:40

90' + 8' - Finisce la partita: il derby è della Roma

Dopo l'attimo di tensione, finisce il derby: vince la Roma 2-0 contro la Lazio.

22:37

90' + 5' - Rosso per Castellanos

Un altro momento di tensione innescato da Hummels che va giù davanti a Castellanos senza essere toccato simulando un colpo al volto. Stessa cosa che fa poco dopo l'attaccante della Lazio. Entrano in campo tutte le panchine, chi cerca di separare e chi istiga, tra cui un assistente di Ranieri, anche lui espulso.

22:34

90' + 2' - Punizione per la Roma

Punizione per la Roma dopo il fallo conquistato da Angelino: batte proprio lo spagnolo morbido sul secondo palo, ma esce Provedel.

22:28

86' - Angolo per la Lazio

Tchaouna conquista un calcio d'angolo: batte Rovella ma spazza la difesa della Roma.

22:21

79' - Roma-Lazio, Dia a un passo dal gol

Ancora una volta Tavares si libera sulla sinistra saltando El Shaarawy, cerca il cross teso basso sul secondo palo e Dia per un soffio non trova il pallone.

22:17

75 ' - N'Dicka salva la Roma

Traversone di Rovella sul secondo palo per Zaccagni che a tu per tu con Svilar la mette in mezzo per Dia che viene anticipato da N'Dicka con un grande intervento e Mancini mette in angolo. Nulla da corner.

22:16

74' - Escono Dybala e Dovbyk

Escono i due perni offensivi della Roma Dybala e Dovbyk: entrano al loro posto Baldanzi e Shomurodov.

22:15

73' - Spinte tra Dia e Paredes

Continuano le storie tese in campo. Stavolta a essere ammonito è Dia che reagisce a una spinta da dietro di Paredes. Il senegalese poi mette la mano sul volto dell'ex Juve e prende l'ammonizione.

22:12

70' - Nervi tesi tra Guendouzi e Koné, giallo per Dybala

Battibecco prolungato tra i due francesi Guendouzi e Koné che se le sono date per tutta la partita. Interviene Dybala per difendere il compagno e si becca il giallo.

22:11

69' - Castellanos crea ancora

Castellanos raccoglie la palla di Guendouzi, tenta il tiro sul secondo palo, respinge Svilar e per pochissimo non arriva Zaccagni che avrebbe potuto calciare a porta vuota.

22:09

67' - Roma-Lazio: esce Pellegrini, entra El Shaarawy

Dopo essersi accasciato per un problema al flessore sinistro, esce dal campo Lorenzo Pellegrini, entra al suo posto El Shaarawy. Esce anche Saelemaekers, entra Pisilli.

22:08

66' - Tchaouna tenta la magia

Filtrante in area di Guendouzi per Tchaouna che di tacco prova a passare la palla in mezzo ma Paredes respinge.

22:06

64' - Ripartenza pericolosa della Roma

Dybala supera Gila e guida la ripartenza della Roma partita dal recupero di Mancini. Rovella lo ferma ma solo momentaneamente perchè Mancini rimette il pallone in mezzo per Angelino, decisivo l'anticipo di Tchaouna.

22:01

59' - Traversa di Tchaouna

Cross sul secondo palo della Lazio, Dia riesce a rimetterla in mezzo di testa per Tchaouna che quasi inciampando calcia di prima intenzione e colpisce la parte alta della traversa.

22:00

58' - Miracolo di Provedel su Pellegrini

Grandissima occasione per la Roma sulla sinistra con Pellegrini che fa partire il mancino, respinge Provedel con un miracolo.

21:59

57' - Roma-Lazio, punizione di Zaccagni

Punizione dalla trequarti battuta da Zaccagni che cerca Romagnoli sul secondo palo che però viene anticipato da Koné. L'arbitro aveva comunque fermato il gioco per fuorigioco proprio di Romagnoli.

21:52

50' - Svilar salva su Guendouzi

Attacca ancora la Lazio: mischia al limite dell'area, palla che sbuca sui piedi di Guendouzi che apre il piattone. Il pallone, dopo una deviazione, si indirizza sotto la traversa e Svilar deve fare un miracolo per evitare il gol.

21:49

47' - Castellanos sfiora il gol

La Lazio entra bene nel secondo tempo: Castellanos si libera sulla destra e fa tutto da solo, si libera della difesa, arriva al tiro da ottima posizione che però viene respinto da una buona parata di Svilar.

21:48

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo. Per la Lazio entrano Dia e Tchaouna al posto di Isaksen e Dele-Bashiru.

21:45

21:40

21:35

21:32

45' - Finisce il primo tempo di Roma-Lazio

Finisce il primo tempo di Roma-Lazio: al momento decidono i gol di Pellegrini e Saelemaekers.

21:30

44' - Castellanos pericoloso

Ancora Lazio pericolosa sul secondo palo sempre da punizione: stavolta Castellanos arriva sul pallone a due passi da Svilar ma non si aspettava il buco di Pellegrini e non riesce a calciare.

21:24

38' - Occasione per la Lazio

Punizione dalla trequarti di Tavares sul primo palo, prolunga pericolosamente Isaksen verso il secondo ma non ci arriva nessuno.

21:18

32' - Gila ammonito

Gila recupera palla, se la allunga e per arrivarci entra in scivolata su Dybala. L'intervento però è in ritardo e scatta il giallo: lo spagnolo era diffidato, salterà la sfida contro il Como.

21:14

28' - Punizione per la Lazio

Fallo di Saelemaekers su Zaccagni, punizione dalla trequarti sinistra per la Lazio. Batte Tavares sul primo palo, ma respinge Paredes.

21:09

23' - Magia di Dele-Bashiru

Con forza e tecnica Dele-Bashiru scardina la difesa della Roma: salta Paredes e Hummels, calcia ma la palla viene deviata e finisce fuori. Nulla da corner.

21:04

18' - Gol di Saelemaekers, Roma-Lazio 2-0

La Roma raddoppia nel giro di sette minuti. Sponda di Dovbyk sul rinvio di Svilar per Dybala che guida la ripartenza. La Joya allarga per Saelemaekers che calcia, Provedel respinge ma sulla ribattuta il belga la mette dentro.

21:01

15' - Hummels si mette in solitaria

Hummels prende palla a centrocampo e si prende la libertà che gli danno. Avanza fino al limite dell'are dove fa partire il tiro che viene deviato e finisce fuori. Nulla da corner.

20:57

11' - Gol di Pellegrini, Roma-Lazio 1-0

Torna titolare e si riprende la Roma: i giallorossi passano in vantaggio con il gran gol di Lorenzo Pellegrini. N'Dicka per Dovbyk che fa la sponda verso Dybala: Saelemaekers la mette al limite per Pellegrini che si libera e fa partire un destro imparabile all'incrocio.

20:55

9' - Saelemaekers cerca Dovbyk

Filtrante dalla difesa di Hummels per Saelemaekers: il belga cerca il traverson sul secondo palo per Dovbyk, ma la palla è troppo lunga.

20:51

5' - Roma-Lazio, rispondono i biancocelesti

Risponde subito la Lazio: Zaccagni lancia Tavares sulla sinistra, cross per Isaksen che non calcia bene per due volte. Pallone che finisce sui piedi di Marusic ma il pallone finisce alto.

20:49

3' - Subito pericoloso Koné

Bell'azione della Roma che libera Angelino sulla sinistra per il cross che viene deviato. La palla sbuca sui piedi di Koné che costringe Provedel a respingere sul primo palo.

20:46

1' - Inizia il derby

Pairetto fischia l'inizio del derby: primo possesso per la Roma.

20:45

Un minuto di silenzio per Agroppi

Le due squadre osservano un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex allenatore del Torino Aldo Agroppi.

20:40

Le due coreografie dell'Olimpico

Un enorme veliero biancoceleste con un'aquila per la Lazio, "Anti Lazio...oggi come ieri" su sfondo giallo, rosso e bianco per i tifosi romanisti: le due curve dell'Olimpico hanno svelato le rispettive coreografie. I dettagli sulle coreografie.

20:35

20:30

Mancini: "Il derby dello scorso anno appartiene al passato"

Mancini a Dazn: "Il clima è bellissimo, i derby a Roma sono qualcosa di unico. Quello scorso ormai è il passato, siamo concentrati su questo. Ho sempre cercato di tenere il cuore caldissimo e la testa fredda, alcune volte non ci sono riuscito, ai miei compagni che sono al primo derby ho detto di godersi questa bella partita che è importante per tutti. Non bisogna snaturarci, il nostro modo di giocare sta portando i frutti anche se a Milano ci siamo sbilanciati un po' troppo".

20:25

Lazio, le parole di Castellanos

Castellanos ha parlato nel pre partita: "Sempre bello giocare questa partita, sappiamo cosa significa per la città. Dobbiamo fare una partita importante portando il lavoro della settimana. 15 punti? Dobbiamo giocare in campo 90 minuti. Ok il distacco ma dobbiamo vincere in campo. L'importante è sempre lavorare per la squadra".

20:20

20:15

Ghisolfi: "Frattesi? Un figlio di Roma. Spero che Ranieri continui"

Queste le parole di Ghisolfi a Dazn: "Pellegrini? Voglio solo parlare della partita, non c'è cosa più importante stasera. Pellegrini è un figlio di Roma, spero che oggi giocherà una grande partita per portarci alla vittoria. Con Dybala e il suo procuratore ci parliamo, siamo allineati. Spero che lui farà vivere le emozioni ai nostri tifosi. Ranieri? Spero che continui anche l'anno prossimo [ride, ndr]. Sta facendo un gran lavoro, per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che stasera sia ispirato. Frattesi è un buon giocatore, anche lui un figlio di Roma, ma stasera la partita è più importante".

20:10

Baroni: "15 punti? Il derby si gioca oggi, era una Roma diversa"

Queste le parole di Baroni a Dazn: "Nella vita la cosa più importante è la passione, e il derby di Roma è passione allo stato puro. Oggi qualsiasi giocatore sogna di fare questa partita con una cornice così. Noi dobbiamo stare dentro la nostra partita, non dobbiamo snaturarci e avere la nostra forte identità. Dobbiamo portare tutta la gioia che devi avere nell'affrontare una serata così speciale. Dele-Bashiru è in crescita, ci può dare una mano. Abbiamo anche qualche defezione in attacco. Partiamo così poi possiamo cambiare in corsa. 15 punti? Il derby si gioca oggi, la Roma era diversa mesi fa. Ranieri è stato bravo a trovare equilibrio. Ora sarà ancora più bello il duello".

20:05

20:00

19:55

19:50

19:45

19:40

19:35

19:30

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All: Baroni.

19:25

Roma, la formazione ufficiale: Pellegrini titolare

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All: Ranieri.

19:20

19:05

18:50

18:45

Stadio Olimpico - Roma