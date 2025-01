Derby Roma-Lazio, lo spettacolo delle coreografie, gli sfottò e uno spoiler...

Lo spettacolo era annunciato. L’Olimpico ha risposto alla grande al primo derby in notturna dopo sei anni. Le curve della Roma e della Lazio hanno esaltato lo show con due coreografie straordinarie. La Sud uno striscione “…Oggi come ieri!” e poi un gigantesco "Anti Lazio" fatto con i cartoncini giallorossi. La Nord ha risposto con un enorme veliero dominato da un’aquila imperiale: lo striscione recitava “Dal 1900 Padroni del nostro Destino, capitani della nostra anima!”. I 66 mila presenti, 48 mila romanisti e 18 mila laziali hanno infiammato da subito l'atmosfera del derby.

Gli sfottò tra le curve

E poi i soliti sfottò. Dalla Curva Sud uno striscione ricordava l’ultimo derby vinto, quello del 6 aprile scorso, raffigurando un tifoso della Lazio in preda agli incubi: nelle nuvolette sopra la sua testa la maglia di Mancini, autore del gol decisivo e la bandiera con il topo che fece tanto discutere. Il tutto accompagnato dalla scritta anti Lazio. Ma la curva Nord, che probabilmente ha avuto la soffiata, ha risposto con un altro striscione: “Antilazio? M’Arrendo, chi dovresti da esse?” citando una frase cult di “Compagni di scuola”, film diretto dal romanista Carlo Verdone.

Tensione prima del derby

Un po’ di tensione si è registrata fuori dall’Olimpico nelle ore precedenti alla sfida, con la Polizia che a un certo punto ha dovuto usare l’idrante per evitare il contatto tra le opposte tifoserie. Sequestrati anche coltelli, mazze da baseball e di legno, bombe carta e altri oggetti pericolosi a entrambi i gruppi ultras. Un giovane tifoso biancoceleste è stato trovato in possesso di un cacciavite e un altro oggetto atto ad offendere: è stato denunciato e sottoposto a Daspo. Un'auto è andata in fiamme sul lungotevere all'altezza di ponte Duca d'Aosta, probabilmente a causa dell'esplosione di una bomba carta. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco.