Scintille Koné-Guendouzi: arriva il messaggio social che chiarisce

ROMA - Dalle scintille in campo nel derby al chiarimento social, l'amicizia tra Koné e Guendouzi è salva. In realtà non è mai stata neppure in pericolo. Sì, durante Roma-Lazio uno screzio c'è stato, la lotta a centrocampo a tratti si è trasformata in tensione e nervosismo, ma non ha mai sconfinato in altro. Lo stesso centrocampista giallorosso su Instagram ha sottolineato l'integrità dell'amicizia con il laziale, compagno di nazionale con la Francia, bollando come "fake news" quella vignetta social che ritraeva Guendouzi e altri giocatori della Lazio in pigiama in braccio e intorno a Koné, come fossero suoi figli.