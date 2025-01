Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviata la sconfitta nel derby con la Roma di Ranieri, la Lazio di Marco Baroni è chiamata ad aprire la 20esima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Olimpico arriva l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, scatenato sul mercato e in cerca di punti salvezza. I biancocelesti, dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di mollare il terzetto di testa formato da Napoli, Atalanta e Inter, ma devono anche guardarsi le spalle, con Juventus e Fiorentina in scia. Piena emergenza in casa Lazio, tra infortuni e squalifiche.