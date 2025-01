Lazio-Como diretta Serie A: palo di Kempf LIVE

La Lazio ospita il Como all'Olimpico nell'anticipo del venerdì , che apre la ventesima giornata di Serie A: nella prima giornata del girone di ritorno, i biancocelesti vogliono subito rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby mentre i biancoblù, scatenati sul mercato , vogliono dare continuità alla vittoria sul Lecce per allontarsi dalle zone calde della classifica. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

20:57

10' - Altra chance per il Como

Da Cunha avanza palla al piede fino alla trequarti e apre a destra per Nico Paz, che rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo: fuori.

20:56

9' - Lazio-Como, ancora Nico Paz pericoloso

Calcio d'angolo battuto da Strefezza, Nico Paz anticipa tutti, colpisce di testa, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

20:53

6' - Incrocio dei pali colpito da Kempf

Incrocio dei pali colpito dal Como! Calcio di punizione di Strefezza, Kempf colpisce di testa anticipando Provedel, non impeccabile in uscita: il portiere della Lazio riesce a sporcare il pallone, traiettoria veleonosa che non termina in rete per questione di centimetri.

20:51

4' - Nico Paz pericoloso

Passaggio filtrante di Fadera per Nico Paz, che prova il pallonetto su Provedel: palla sul fondo.

20:50

3' - Lazzari all'attacco

Lazzari sgasa sulla fascia, Moreno lo fronteggia: primo calcio d'angolo della partita per la Lazio.

20:48

1' - Partiti

Partiti, il Como prova subito ad affacciarsi dalle parti di Provedel con uno schema: palla lunga per Fadera, il portiere della Lazio è attento.

20:46

Un minuto di raccoglimento per Carlo Cudicini

Un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Cudicini, il ragno nero.

20:45

Lazio e Como in campo

Lazio e Como sono un campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio!

20:40

La coreografia della Curva Nord

Splendida coreografia della Curva Nord, il numero 125 è riprodotto in numeri romani. Cantano all'unisono i tifosi biancocelesti.

20:35

La voce di Pino Insegno scandisce la storia della Lazio

Pino Insegno scandisce con la sua voce, diffusa dagli altoparlanti dello stadio Olimpico, i passaggi salienti della storia della Lazio: giochi di luci, video emozionale e proiezioni sul rettangolo di gioco. La festa per i 125 anni della Lazio è iniziata prima del fischio d'inizio del match con il Como. Le torce degli smartphone dei tifosi illumunano gli spalti.

20:30

Lazio-Como, tutto pronto per il calcio d'inizio

Lazio-Como, scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio. Festa grande per i 125 anni del club biancoceleste.

20:20

Arbitra Tremolada

Lazio-Como sarà diretta da Tremolada della sezione di Monza.

20:17

Fabregas: "Coraggio e personalità contro la Lazio"

Fabregas a Dazn: "Dobbiamo giocare bene, con coraggio, personalità, fare il nostro gioco, la nostra partita. Dobbiamo essere cattivi davanti alla porta, dobbiamo avere voglia di fare gol. Ci è mancata un po' di cattiveria davanti alla porta nelle ultime partite. Dopo ventuno anni siamo tornati in Serie A. Tanti giocatori avevano fatto, finora, solo la Serie B. Abbiamo dovuto fare i conti con qualche infortunio che ci ha costretto a ricreare il nostro gioco. Difensivamente siamo più solidi. Abbiamo fatto due clean sheet e abbiamo vinto, contro Roma e Lecce, dobbiamo continuare così, migliorando pian piano. Butez subito titolare? La società crede in lui, abbiamo investito in lui, è un giocatore che ha esperienza, può aiutare la squadra. Abbiamo cinque portieri, l'ho visto bene, ha esperienza, personalità e speriamo che vada bene".

20:13

Provedel: "L'unica cosa che conta è la partita di oggi"

Provedel a Dazn: "Sono orgoglioso di essere qui, parte della festa per i 125 anni della Lazio. Dobbiamo cercare di dimostrare che dopo una partita molto sentita, che è andata male e ci ha ferito parecchio, l'unica cosa che conta è la partita di oggi. In passato abbiamo reagito e ci siamo preparati per questa partita. Le vittorie servono ad andare avanti".

20:06

Baroni prima di Lazio-Como: "Rimane il dolore per il derby perso, ma testa a stasera"

Baroni a Dazn: "Rimane il dolore per il derby perso, soprattutto per i nostri tifosi, ma ora pensiamo a questa partita insidiosa con il Como. C'è qualche assenza ma ho piena fiducia nei ragazzi che ho schierato titolari e in coloro che potranno subentrare. Dele-Bashiru? Ha un grande potenziale, sta crescendo. Non deve stare aperto, in ampiezza, ma questo è un modo di stare dentro il campo che conosce. Lo abbiamo provato in settimana. Ci può dare la sua profondità. Non deve snaturarsi, deve essere un centrocampista un po' più aperto. Oggi è importante la squadra, la compattezza. Il Como ha una precisa identità dobbiamo mantenere le distanze tra i reparti e i giocatori. Dia al posto di Castellanos? Lui è un giocatore che sa fare un po' tutto, ha mobilità, non deve dare punti di riferimento. Sa legare il gioco tra i reparti. Ha giocato con Tchaouna. Vicini ci possono dare quello spessore che ci serve sul fronte offensivo".

20:00

I numeri di Dia

Boulaye Dia, che oggi guiderà l'attacco della Lazio, aveva partecipato attivamente a otto gol (sei reti, due assist) nelle prime 13 partite giocate con la maglia della Lazio in tutte le competizioni, mentre nelle ultime nove presenze non è stato coinvolto in nessuna rete. LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA

19:55

Lazio-Como, la curiosità

Le tre sfide di questo secolo tra Lazio e Como in Serie A sono state tutte vinte dai biancocelesti, inclusa la gara di andata (5-1) i capitolini non hanno mai battuto i lariani per quattro match di fila nella competizione. LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA

19:49

Como, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Como.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. A disp.: Reina, Audero, Sala, Fellipe Jack, Barba, Sala, Verdi, Iovine, Gabrielloni, Kone, Braunoder, Mazzitelli, Baselli, Belotti, Diao, Ali Jasim. All.: Fabregas.

19:46

Lazio, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Lazio.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Nuno Tavars, Hysaj, Castrovilli, Basic, Noslin. All.: Baroni.

19:40

Lazio-Como, conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per Lazio-Como, tra poco meno di un'ora il calcio d'inizio della gara valida per la ventesima giornata di Serie A.

19:30

Lazio-Como, all'andata pokerissimo biancoceleste

Nella gara di andata (31 ottobre) la Lazio vinse 5-1 in trasferta contro il Como: doppietta di Castellanos (un gol su rigore), reti di Pedro, Patric, Tchaouna e Nuno Tavares. Di Mazzitelli il gol del momentaneo 1-1. I lariani rimasero in dieci uomini dal 62' per effetto dell'espulsione di Braunöder.

19:20

Lazio contro il Como senza Castellanos, Gila e Zaccagni

Castellanos non sarà della partita dopo l'espulsione rimedata nel derby. Squalificati anche Gila e Zaccagni, che erano in diffida e sono stati ammoniti. LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

19:10

Le foto della festa della Lazio a Piazza della Libertà

Lazio, le foto della festa a Piazza della Libertà per i 125 anni di storia. SFOGLIA LA GALLERY

19:05

Lazio, nuova maglia per i 125 anni

Lazio, nuova maglia per i 125 anni: debutto col Como. VEDI LE FOTO

19:00

La probabile formazione della Lazio

Lazio-Como, la probabile formazione di Baroni. SFOGLIA LA GALLERY

18:52

La classifica di Serie A

Serie A, la classifica dopo diciannove giornate di campionato. CONSULTA LA CLASSIFICA

18:47

Serie A, programma e calendario

Serie A, programma della ventesima giornata e calendario. CONSULTA IL CALENDARIO

18:42

Lazio-Como, l'orario del calcio d'inizio

Il calcio d'inizio del match all'Olimpico è in programma alle 20:45.

Roma - Stadio Olimpico