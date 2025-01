Lega di A: dalla Delotitizzazione alla Marottizzazione 

Spira un venticello nuovo nella Lega di A e anche in Federcalcio. Da ieri Lotito, il più battagliero della compagnia, risulta esterno a entrambe. Mi aspetto folate di controvento. Soprattutto l’ingresso di Francesco Calvo nel Consiglio Federale impone un paio di considerazioni: 1) sull’illogicità della Juventus che assume un Head of Sport Institutional Relations e poi candida il Direttore Commerciale; 2) sulla logicità dell’Inter che porta Marotta e gli affianca Calvo e Campoccia. Le politiche federali, lato A, sono ora tutte sulla scrivania del presidente dell’Inter che può agire senza il disturbo di terzi. È pur vero, come sottolineato dallo stesso Calvo, che oggi Juve e Inter fuori dal campo sono alleate.

Conclusione: gli interessi della Juve li tutela l’Inter (...).

PS. La Serie A è in mano alle medio-piccole: potrebbe non essere un male se avessero un progetto di sistema. Giulini (Cagliari), Percassi (Atalanta) e Fenucci (Bologna) i consiglieri attivi, con Scaroni... dormiente .

