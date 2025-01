Dove vedere Torino-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Derby della Mole allo "Stadio Olimpico Grande Torino", teatro della stracittadina che vedrà protagoniste Torino e Juventus , in occasione della 20esima giornata del campionato di Serie A , la prima del girone di ritorno. L'orgoglio e il senso di appartenenza dei granata contro la voglia di riscatto della squadra di Thiago Motta , reduce dalla delusione maturata in Supercoppa a Riyad. I bianconeri, peraltro, hanno la possibilità di avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions League, complice il pari della Lazio con il Como .

Torino-Juve, l'orario

Il derby Torino-Juve andrà in scena oggi, sabato 11 gennaio, alle ore 18 allo "Stadio Olimpico Grande Torino".

Dove vedere Torino-Juve in diretta tv

Torino-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Business, in tutte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

Dove vedere Torino-Juve in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet ed è accessibile attraverso un semplice login anche da pc, previo abbonamento. Potrete seguire il derby della Mole in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.