Dove vedere Napoli-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli arriva alla sfida di campionato contro il Verona dopo che in settimana ha dovuto affrontare il fulmine a ciel sereno dell'addio di Kvaratskhelia . Conte in conferenza stampa si è detto deluso, ma allo stesso tempo ha una corsa scudetto su cui competere. Il pareggio dellAtalanta può essere un'occasione importante per tentare la fuga sulla squadra di Gasperini.

Napoli-Verona, l'orario

Napoli-Verona andrà in scena oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 20 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dove vedere Napoli-Verona in diretta tv

Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Per DAZN, è possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Business, in tutte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

Dove vedere Napoli-Verona in streaming

Si potrà vedere la partita in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet ed è accessibile attraverso un semplice login anche da pc, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.