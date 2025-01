Dove vedere Venezia-Inter in tv? Dazn, Sky o altro

Dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa italiana, torna in campo l'Inter. Prima partita di Serie A per i nerazzurri (che recupereranno quella contro il Bologna a San Siro mercoledì 15). Per la ventesima giornata del campionato di Serie A , la prima del girone di ritorno, la squadra di Simone Inzaghi farà visita al Venezia di Eusebio Di Francesco, che nelle ultime cinque partite hanno perso appena una volta. L'Inter, invece, con un successo sorpasserebbe l'Atalanta, frenata sullo 0-0 dall'Udinese.

Venezia-Inter, l'orario

La sfida tra Venezia e Inter andrà in scena oggi, domenica 13 gennaio, alle ore 15 allo stadio "Penzo" di Venezia.

Dove vedere Venezia-Inter in diretta tv

Venezia-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Business, in tutte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

Dove vedere Venezia-Inter in streaming

Venezia-Inter sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobili è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.