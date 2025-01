Napoli, Di Lorenzo e Anguissa stendono il Verona: Conte a +4 sull'Inter

NAPOLI - Il Napoli batte il Verona 2-0 e risponde al successo dell'Inter. Gli uomini di Conte si portano a più quattro sui nerazzurri in classifica, al termine di una gara dominata e nella quale hanno collezionato un numero enorme di occasioni. A decidere la sfida è un autogol di Montipò , dopo una conclusione di Di Lorenzo che aveva inizialmente colpito il palo, e una rete di Anguissa. Con questo successo gli azzurri si portano a quota 47 in classifica.

Napoli-Verona, tabellino e statistiche

Autogol Montipò, Di Lorenzo decisivo

Partenza sprint per il Napoli che nei primi dodici minuti crea quattro occasioni. Alla prima, arriva il vantaggio: scambio stretto tra Di Lorenzo e Lukaku, tiro a girare del capitano azzurro, che colpisce il palo e che, dopo aver sbattuto sulla schiena del portiere Montipò, si insacca in rete. Passano due minuti e Anguissa si divora il raddoppio calciando sopra la traversa da due passi. Gli uomini di Conte spingono: Lukaku sfiora il palo su punizione e McTominay, in mezza rovesciata, lambisce il legno. Il centrocampista gallese va ancora vicino al raddoppio alla mezz'ora, calciando sopra la traversa da due passi, dopo un assist di Neres. Il Verona soffre, ma sul finale di primo tempo prova a farsi vedere in attacco: prima Sarr (servito da Suslov), si presenta al tiro da buona posizione: conclusione deviata da Rrahmani, poi un tiro cross di Faraoni mette in difficoltà Meret, che prima esce a vuoto, poi riesce a liberare.

Serie A, la classifica

Anguissa raddoppia

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. McTominay saggia i riflessi di Montipò con un tentativo dal limite, poi Rrahmani sfiora due volte il raddoppio su corner: prima svetta di testa e si vede respingere il tiro sulla linea da Faraoni, poi tenta lo stacco e manda la palla di poco sul fondo. Il gol è nell'aria e arriva al 62': Anguissa scambia con Lukaku e dal limite dell'area, dopo aver messo a sedere Duda, scarica un sinistro che si insacca alle spalle di Montipò. Quarta rete in campionato per il centrocampista azzurro. I ritmi si abbassano: Zanetti inserisce Livramento, Bradaric, Kastanos e Daniliuc; Conte risponde con Simeone, Raspadori, Ngonge e Mazzocchi. Kastanos impegna Meret dal limite, poi Ngonge sfiora il gol dell'ex con un tiro a girare da fuori area. Il portiere azzurro risponde anche ad un tentativo ravvicinato di Livramento. E' l'ultima occasione della sfida: il Napoli batte il Verona, vendica la sconfitta della prima giornata e allunga in classifica.

Serie A, il calendario