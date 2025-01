Dove vedere Monza-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Un punto nelle ultime quattro partite di campionato per la Fiorentina di Raffaele Palladino , reduce dal pesante ko con il Napoli di Antonio Conte e chiamata ad un immediato riscatto. Questa sera, il tecnico viola si presenterà da ex allo "U-Power Stadium" di Monza , dove la squadra di Salvatore Bocchetti va ancora a caccia della prima vittoria interna della stagione e della nuova gestione tecnica. Riflettori puntati su Moise Kean, capocannoniere della formazione gigliata, che ha la possibilità di approfittare dei mezzi passi falsi di Lazio e Juve. La zona Champions è più che mai alla portata.

Monza-Fiorentina, l'orario

Monza-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 13 gennaio, alle ore 20:45 allo "U-Power Stadium".

