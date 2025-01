Dove vedere Como-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Sinigaglia" va in scena il confronto tra il Como di Cesc Fabregas e il Milan di Sergio Conceicao, uno dei tre recuperi della 19esima giornata di Serie A , che si chiuderà definitivamente a nove giorni dalla finale della Supercoppa Italiana, vinta proprio dai rossoneri. Lariani in cerca di continuità dopo la vittoria con il Lecce e il pari di Roma con la Lazio, mentre i rossoneri hanno la possibilità di riscattare immediatamente il deludente pareggio interno con il Cagliari. La zona Champions è ancora alla portata del Diavolo.

Como-Milan, l'orario

Como-Milan andrà in scena oggi, martedì 14 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia".

Dove vedere Como-Milan in diretta tv

Como-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, in HD e in 4KHDR. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Como-Milan in streaming

Como-Milan sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il recupero di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.