Inter-Bologna: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo la vittoria in trasferta a Venezia (1-0), l'Inter torna in campo per sfidare il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ospita gli uomini di Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio casalingo (2-2) contro la Roma. I nerazzurri puntano a portarsi a -1 dal Napoli capolista, i rossoblù ad agganciare la Fiorentina al sesto posto.