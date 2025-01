Gran Bologna a San Siro: l'Inter frena e il Napoli sorride

Quando Lautaro ha firmato il 2-1 sul Bologna, lanciando l'urlo liberatorio dopo 73 giorni di digiuno in casa, i 63 mila di San Siro devono aver pensato che l'Inter, in quel momento a -1 dal Napoli e con la gara di Firenze da recuperare, avesse mosso altri tre passi importanti per la riconquista dello scudetto. Non avevano fatto i conti con Holm che ha siglato il 2-2, sfruttando nel modo migliore l'assist di Orsolini, in forma da Nazionale: sul tiro dello svedese, doppia deviazione Bastoni e Darmian, anche un grande portiere come Sommer nulla ha potuto.

Un Signor Bologna ferma l'Inter

Così, un Signor Bologna ha inchiodato i Campioni d'Italia sul 2-2, frenandone la corsa dopo le cinque vittorie consecutive inanellate in campionato dal 6 dicembre scorso (Parma, Lazio, Como, Cagliari, Venezia). Il Napoli, ora a +3, sorride. La verità è che i rossoblù stanno assimilando sempre meglio il calcio di Italiano la cui marcatura uomo su uomo ha messo in difficoltà i nerazzurri sin dall'inizio, grazie all'ottima condizione atletica palesata dagli emiliani, costantemente in pressing sugli avversari. L'Inter, simultaneamente senza Mkhitaryan e Calhanoglu, ha pagato dazio all'assenza dei due capisaldi di un centrocampo dove Asllani da titolare e Frattesi da subentrato li hanno fatti rimpiangere non poco. Il tiro di Moro deviato sul palo da Sommer è stato la prima avvisaglia di un Bologna pimpante; il gol di Castro, smanioso di fare bella figura davanti all'idolo Lautaro, ha gelato l'Inter che, tuttavia, ha avuto il merito di reagire subito con il quarto centro di Dumfries, il quattordicesimo di un difensore dall'inizio della stagione: nessun'altra squadra in Europa ha fatto meglio.

Lotta scudetto appassionante

E quando Lautaro ha mostrato un pezzo forte del suo repertorio, siglando di potenza il 2-1 allo scadere, sembrava che la ripresa potesse soltanto confermare il risultato o addirittura, arrotondarlo. Macché. Il Bologna è tornato in campo come se non fosse stato in svantaggio, ha riagguantato l'Inter e ha chiuso in parità con legittima soddisfazione. Adesso, lassù in classifica ci sono il Napoli con 47 punti, l'Inter con 44 e una partita in meno, l'Atalanta con 43. E sabato a Bergamo si giocherà Atalanta-Napoli: la lotta scudetto è più appassionante che mai.