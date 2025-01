Pagelle Inter-Bologna: Barella ispirato, Beukema solido

S. Inzaghi (all.) 6

Qualche occasione sprecata, ma stavolta è la fase difensiva ad essere imperfetta. E la serie di vittorie di fila si ferma a 6.

Sommer 6

Si salva su Moro, con l’aiuto del palo. Reattivo su Odgaard.

Darmian 6

Ndoye è un pessimo cliente. Si applica, ma fatica.

Pavard (25’ st) 6

Condizione da migliorare.

De Vrij 5,5

Su Castro c’è come presenza, solo che gli concede il lato per colpire.

Bastoni 6,5

Anche lui deve registrarsi per poter costruire da dietro. Ruba palla a Odgaard e l’Inter pareggia. Lì la gara gira. Sfortunato a deviare il diagonale di Holm.

Buchanan (38’ st) sv

Sgomma, ma senza efficacia.

Dumfries 6,5

Affonda a piacimento, contro la tenerezza di Lykogiannis. Concreto per l’1-1, un po’ arruffone in altre situazioni.

Barella 6,5

Ispirato, tra dinamismo e giocate di qualità. Ribalta l’azione con continuità, travolgendo gli sbarramenti avversari. Cala solo nel finale.

Asllani 5

Si impegna per cucire il gioco, ma infila troppe sbavature e disattenzioni. Non gioca tranquillo e, al cambio, si becca pure qualche fischio.

Frattesi (25’ st) 5,5

Non incide più.

Zielinski 5,5

Combina un mezzo disastro, perdendo palla contro Moro, che poi sbatte sul palo. Rimedia con il lancio a Dimarco che poi fa l’assist a Lautaro. Ma resta sotto la superficie, anche da regista.

Dimarco 6

C’è il suo piedino su entrambi i gol. E non è un caso, perché dal suo lato imperversa per un’ora. Poi, stanco, fa un regalo ad Orsolini e il Bologna fa 2-2.

Carlos Augusto (25’ st) 6

Resta dietro.

Thuram 6,5

Decisive le sue scelte, come il tacco per Dimarco sull’1-1, ma anche i suoi movimenti per rompere la linea arretrata rossoblù, come sul 2-1 del Toro.

L. Martinez 7

Ispira quasi tutte le azioni interiste. Con le spalle alla porta è un rebus irrisolvibile per i centrali rossoblù. Il gol è il giusto merito. Poteva restare più in campo?

Taremi (29’ st) 5,5

Netta, in negativo, la differenza rispetto al Toro.